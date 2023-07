Esto es lo que más preguntan los visitantes en las oficinas de turismo de Gijón

"Estamos contentos con la afluencia", aseguraba ayer Javier Rodríguez, informador turístico. En pleno julio, las visitas su agolpan en los espacios destinados a que los turistas puedan orientarse de la mejor manera. La Casa Paquet es uno de los puntos más concurridos. En esta temporada estival, entre 100 y 150 turistas se pasan por ella cada jornada. Eso sí, en días señalados, las cifras pueden subir hasta los 300. ¿Cómo se conocen estos datos? Porque en la oficina se registra todo. "Cada persona que entra queda contabilizada: de dónde viene, si se aloja o no en Gijón, cuántos viajan, el tipo de preguntas que hacen...", explica Rodríguez.

Sobre esta última cuestión, los visitantes acostumbran a interesarse por información general y por los eventos que se celebran durante su estancia. También sobre equipamientos turísticos. Aunque la Fiesta de la Sidra no ha comenzado, ya hay curiosos que preguntan por ella. "Es lo que más gusta, es algo muy particular de Gijón", admite Javier Rodríguez, que resalta que el perfil del turista siguen siendo "principalmente español, de comunidades como Madrid, Castilla y León, Andalucía y País Vasco". No obstante, destaca el auge del aporte internacional, con turistas mayoritariamente de Francia, Alemania y Reino Unido, en ese orden. "Asturias está de moda y mucha gente repite", proclama el informador turístico, con amplia experiencia en el sector.

Si bien hay un público "de todo tipo", abundan las familias con niños pequeños, mientras que el atractivo del camino de Santiago se hace notar. Quien repite visita va con ventaja. "Ya tienen una panorámica de lo que hay en la ciudad, por lo que preguntan los eventos que hay en la semana", detalla Rodríguez, que no hace distinción entre la afluencia de un día laborable o de un fin de semana. "La gente está de vacaciones, así que igual hay más ambiente un lunes que un domingo", sostiene.

La faceta gastronómica también se cuela entre las dudas más recurrentes de los visitantes. "Preguntan por productos turísticos. Como tenemos Gijón gourmet, Gijón goloso, las visitas a llagares...", prosigue. Por lo que ha percibido hasta ahora Javier Rodríguez, las zonas con más tirón entre los turistas son el casco histórico y la playa de San Lorenzo. "Comentan lo guay que es un paseín por Cimadevilla", manifiesta. Y claro, las sidrería, pues los foráneos desean probar los productos autóctonos.

El matrimonio formado por Delfín Grande y María del Mar Romero, de Madrid, realizaron ayer una visita relámpago a Gijón y utilizaron el comodín de la Casa Paquet para saber cómo aprovechar el tiempo. Su hija estaba en el Boombastic, pero a ellos no les va mucho. "La dejamos y luego la recogemos", bromeaba Romero, que calificó el día como "fenomenal" pese a que el sol apretaba. Manuel Marqués ejerció de asesor para que la pareja tuviese alguna idea de lo que hacer por unas horas. "Hemos hecho preguntas genéricas, no sabemos aún si comeremos por aquí", comentaba Delfín Grande.

Próximo a La Escalerona hay otro puesto turístico, muy reclamado para "demandas cortas", como apunta Javier Rodríguez. De ahí salían ayer, mapa en mano, las amigas Pilar Hernández e Inmaculada Sauquillo. "Venimos a librarnos del calor de Mallorca. Esto es una maravilla", señalaba Sauquillo, agradecida por la "atención exquisita". Instaladas en el balneario de Las Caldas, en Oviedo, decidieron disfrutar de la jornada en Gijón. Para explotar el día al máximo, nada como una visita a una oficina turística. "Cuando nos cansemos nos vamos, es lo bueno de no tener horarios", declaraba Inmaculada Sauquillo. Respecto a las consultas que hicieron en la oficina, Hernández mencionó los restaurantes donde comer y los lugares por los que "turistear". "Nos han recomendado Cimadevilla y el casco antiguo, y también el Jardín Botánico", añadió Sauquillo, defensora de la improvisación. "Quizás nos quedemos cinco horas o incluso que cenemos aquí, ya veremos", incidía. "La sensación que tenemos es que los datos son parecidos a los del pasado verano", apostilla Javier Rodríguez, al que aún le quedan varias semanas por delante para asesorar a turistas en busca de consejos sobre qué ver en la ciudad. Las oficinas, como la Casa Paquet, son el lugar perfecto para los dubitativos.