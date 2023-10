Los Antiguos Alumnos urgen un inventario de los bienes de la Universidad Laboral

De la añoranza del pasado a la preocupación por el futuro. De recordar a Luis Moya, el "padre" de la Laboral, a reclamar soluciones para que los bienes y el patrimonio del complejo no caigan en el olvido. Éste último punto fue uno en los que más énfasis se puso durante la tercera jornada para celebrar el 75.º aniversario del inicio de la construcción de la Universidad Laboral. "Urge llevar a cabo un inventario y controlar todo el material. Se han llegado a vender piezas por internet, falta un control. Ha aparecido mobiliario en el Centro Niemeyer, el Antiguo Instituto o la Fábrica de Armas", declaró Manuel Nevares, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral, organizadora del ciclo de actos.

Tras una visita guiada por el emblemático edificio tuvo lugar en el paraninfo de la Laboral una charla moderada por Eloy Méndez, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón, en el que la figura de Luis Moya fue recordada por su sobrino Luis Moya González, también arquitecto; y por Margarita Suárez, de la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. "Tuve la suerte de trabajar cuatro años junto a Luis Moya en su estudio y su forma de trabajar era realmente increíble, sin prisas, pero sin parar de trabajar", recalcó su sobrino. "Siempre transmitió una idea: quería que su arquitectura sirviese para algo. Por eso su parte artística hay que resaltarla, porque tiene obras que resultan fantásticas", indicó antes de resaltar la pasión familiar por la arquitectura y la ingeniería, ya que el padre de la Laboral había sido ingeniero de caminos.

Margarita Suárez analizó en su intervención "El fondo Luis Moya Blanco de la ETS de Arquitectura de Madrid como testimonio de su obra". "Tenemos en el archivo unos 42 fondos, y uno de ellos es el de Luis Moya, que es uno de los más importantes por su volumen, variedad y calidad", enfatizó, antes de presentar en cifras la magnitud de su legado: 116 cajas de archivo, 176 carpetas de plano y 284 tubos. La documentación, que engloba desde los años 1942 a 1973, incluye unos 1.847 planos y dibujos, unas 350 unidades de material fotográfico, y 438 archivos de documentación textual. "Para Moya ser arquitecto no era simplemente practicar una profesión, sino que era parte esencial de su personalidad multidisciplinar y compleja", subrayó Suárez. Durante su exposición expuso algunos de los bocetos y planos que conservan de Luis Moya, como los que superpone la planta de la Laboral con la del Monasterio de El Escorial y el Palacio Real de Madrid.

A "La importancia de la conservación del Patrimonio" se refirió el también arquitecto Alberto Tellería, dentro de una jornada en la que se abordó principalmente la perspectiva puramente arquitectónica de la Universidad Laboral. Tellería se refirió a los simbolismos. "No soy partidiario de cambiar los escudos, cada uno responde a una época concreta. Del franquismo hay que hablar, hacer como que no existió no conduce a nada", aseveró. El experto añadió además que no existió una arquitectura que se pueda denominar propiamente franquista.

En el acto no hubo representación del Principado, una circunstancia que no pasó desapercibida, pero sí del Ayuntamiento de Gijón, por medio de la concejala de Cultura, Montserrat López Moro. "Es un escenario que representa la grandeza de la ciudad, los gijoneses lo vemos como un icono, y desde el Ayuntamiento no se escatimarán esfuerzos para que este maravilloso conjunto arquitectónico se conserve como es debido", indicó la edil.