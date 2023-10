Hacienda regatea hasta el último céntimo

El eslogan dice que Hacienda somos todos, pero la norma no escrita es que con la Agencia Tributaria no se juega. Y, si no, que lo digan a Alberto García. A este gijonés su declaración de la renta de 2021 le salió a su favor por la "suculenta" cifra de un céntimo de euro. García pidió cobrarlo mediante transferencia bancaria, algo que no debió gustar al funcionario de turno porque a este hombre de 60 años le llegó una notificación que le obligaba a presentar otra vez todas sus cuentas para justificar el cobro. Entre los papeles que tuvo que adjuntar para evitar que Hacienda le regateara su céntimo se cuentan los justificantes del pago de la pensión a su exmujer y la sentencia de su divorcio, del año 2004.

García se toma la anécdota con humor. "Fue algo esperpéntico", dice. El caso fue en mayo de 2021. Su asesor fiscal le informó de que la declaración le había salido a su favor. Todos los españoles le debían un céntimo. Pidió cobrarse su botín. "Si me hubiera salido a pagar lo hubiera hecho", justifica. No iba a ser tan fácil. Hacienda se revolvió. Y, como en la película "La Vida de Brian", la Agencia Tributaria quiso regatear. Recibió un requerimiento en julio donde se le contaba que "habían detectado varias irregularidades" en su declaración. Para solventarlas tenía que presentar el siguiente papeleo: justificantes de la reducción de la base imponible de la pensión compensatoria a su exmujer, la sentencia del divorcio y los justificantes de pago de ese año de la pensión. Alberto García cumplió. "Mis ingresos son bastante diáfanos. Solo cobro el subsidio para mayores de 50 años, que ni siquiera tributa. No tengo más fuentes de ingresos, ni patrimonio, ni nada que se le parezca", cuenta animado. Se considera una persona ordenada. "Soy bastante metódico y por suerte lo tengo todo a mano", añade. "No tengo la evidencia de que fuera por el céntimo, pero fue una cosa a continuación de la otra. Me parece que hubo, como poco, un exceso de celo", resume. La historia tuvo final feliz. Alberto García cobró su céntimo en agosto. Hacienda le confirmó que la inspección estaba cerrada, pero le avisaba de que, si encontraba irregularidades, se podría volver a abrir. "Desde que me divorcié nunca dejé de pagar. Llevo escrupulosamente todos los documentos de Hacienda y del divorcio", concreta. Se da la casualidad de que García es vocalista de un grupo de rock llamado "Nordeste". "Hombre, ojalá que en un par de años me reclamen un par de millones, pero de momento no es el caso", ríe. La declaración del año pasado también le salió a su favor. Dobló lo que le debía Hacienda en 2021. También pidió cobrar los dos céntimos por transferencia bancaria. Esta vez sin sobresaltos.