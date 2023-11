"Haremos lo posible para que la planta de pirólisis no sea una realidad", alerta el gobierno de Gijón

«Haremos lo posible para que esa planta no sea una realidad»,. Ese es el mensaje que en nombre del gobierno de Gijón acaba de lanzar su portavoz, el edil forista Jesús Martínez Salvador tras ver como salía a información pública el proyecto de planta de pirólisis en El Musel. Está pendiente de ver si se presentan alegaciones a este proceso desde el gobierno municipal. En todo caso, la licencia final de instalación le correspondería al Ayuntamiento. Aunque hoy el portavoz del gobierno no quiso adelantarse a esa parte del camino.

«La zona Oeste no se puede convertir en un vertedero», ha reivindicado el edil, quien ha llamado la atención sobre que para 200.000 toneladas de residuos plásticos que se van a reciclar en Gijón en esta planta, que va a crear 69 empleos. «Es ridículo», ha considerado Martínez Salvador, quien ha matizado que no es un debate de empleo frente a contaminación, pero en lo que se refiere a esta planta, «ni se da ese caso», ha señalado respecto a la generación de puestos de trabajo.

Foro siempre ha mostrado públicamente su rechazo a esa planta. No tanto su socio del PP en el gobierno. Aunque Martínez Salvador aseguró ayer que «siempre dijeron que si hay contaminación con esta planta, no la van a apoyar, con lo que confía en que sea así. «Con esa diez chimeneas, colonia no es precisamente lo que van a emitir».

No se olvidó el forista de recordar que la planta era una inversión captada por el Idepa con un gobierno del PSOE y que si los socialistas gijoneses se oponen a ella «espero que puedan influir en que sus compañeros del Gobierno regional lo paren».