El director del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), Alejandro Díaz Castaño, lamentó ayer que el evento se haya utilizado "como arma política", en alusión a la polémica suscitada por los cambios que Vox pretendía incluir en el certamen, que derivaron en la ruptura del tripartito, después de que la alcaldesa, Carmen Moriyón, decidiese expulsar del gobierno local a los del partido liderado por Santiago Abascal. "Ha habido una crisis", reconoció Díaz, que reivindicó que el festival "no es de ningún partido político, sino de la ciudad". "Es un tesoro cultural", ensalzó el director del evento en el marco de una nueva presentación de la programación de su 61.ª edición, celebrada en la librería–café Toma 3.

Alejandro Díaz incidió en la importancia de "juzgar al festival por el cine que se exhibe y no por motivos políticos y ideológicos". En ese sentido, señaló que las ideas "no se pueden desligar del cine". "Cuando un cineasta planta una cámara y hace un encuadre, está definiéndose a nivel ideológico. Decir que no se puede hacer cine ideológico es decir que no se puede hacer cine", remató Díaz, que agradeció el apoyo recibido en la presentación del festival en el Ayuntamiento. "Nos sentimos muy arropados", subrayó. Nacho Muñiz, coordinador del grupo de cine de la Sociedad Cultural Gijonesa, condujo el acto, que también contó con Eva Fernández, vicepresidenta de la entidad; Lucas Sellán, del comité de selección del FICX; y Tono Permuy, responsable del Toma 3. "Ojalá quede como una anécdota y en un tiempo estemos riéndonos", declaró Fernández sobre la polémica que ha salpicado al festival, que arrancará el 17 de noviembre. El actor y cineasta Santiago Segura participará en la inauguración.

"Queremos a todas las películas por igual", afirmaba ayer Alejandro Díaz, que puso en valor el interés de los presentes en el Toma 3. "Cada vez viene más gente y toma nota. Es como una guía para ellos", sentenció el máximo responsable del FICX.