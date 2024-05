Consulta aquí el calendario de fiestas en los barrios y parroquias de Gijón

Gijón ya le toma el pulso a la fiesta. Se cuentan por decenas los festejos que contempla un calendario que, si bien no está completo, indica que la ciudad estará de marcha incluso en el mes de diciembre, cuando tendrán lugar las fiestas patronales del poblado de Santa Bárbara. Santurio celebró San Jorge la pasada semana y aún retumban los ecos de "Perchera Suena", pero las ganas de pasarlo bien no se detienen en los barrios y parroquias. Tras el Santo Cristo de la Abadía de Cenero, la agenda marca que la siguiente cita será en El Llano, con las fiestas del Fumeru que irán del 24 al 27 de mayo. Además, el 25 y 26, La Providencia honrará a su Virgen y, del 31 de mayo al 2 de junio, se desarrollarán las fiestas del Vecín impulsadas por la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón.

Junio y julio vendrán muy cargados de celebraciones. Montiana, Laviada, Cabueñes, Nuevo Roces, Viesques, Contrueces, El Polígono, Castiello de Bernueces y Tremañes se vestirán de gala en el primer mes, con San Juan y San Pedro como platos fuertes. Ya en julio será el turno de Porceyo, Caldones, Portuarios, Lavandera, Llantones, Somió, Ceares, Granda o Montevil. Veriña ha decidido no organizar sus fiestas. El pasado año, se cancelaron a última hora al no gozar de los permisos municipales. "No podemos arriesgarnos a otro tropezón cuando todavía nos estamos recuperando del mazazo", asegura José Luis Nicieza, líder vecinal de Veriña.

En agosto, Bateao festejará Santa Juliana del 9 al 11 de agosto, coincidiendo con Salvador de Deva y las fiestas sacramentales de San Julián de Roces. Tremañes festejará San Lorenzo el 10 y el 11 mientras que Fontaciera se irá de romería por San Roque a finales de mes. Del 23 al 26 de agosto, a su vez, la asociación vecinal "Fumeru" de El Llano impulsará una pomarada musical. En septiembre, continúa la folixa en Serín, La Camocha, La Guía, Pescadores, Moreda y Pumarín. En octubre, cómo no, llegarán las fiestas del Rosario, Samaín y Halloween, con Llantones celebrando los "callos" en noviembre y Santa Bárbara cerrando el calendario en el último mes del año.