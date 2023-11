"Bad Religion", "Royal Blood" y "Arde Bogotá" cabezas de cartel del Tsunami Xixón: este es el programa completo, fechas y lugar que se celebrará el festival de rock

La séptima edición del Tsunami Xixón ya calienta motores. El evento en torno a la música rock, de referencia en España y Europa, congregará a una veintena de grupos los días 19 y 20 de julio en el parque Hermanos Castro, que se afianza como escenario de una cita que ya tiene prácticamente perfilado su cartel, a falta de algún anuncio más que se puede producir. "Bad Religión", "Royal Blood", "Arde Bogotá", Yungblud y "Descendents" son los cabezas de cartel de un festival que pondrá a la venta las entradas a partir de este jueves.

Los organizadores destacan que se trata del cartel "más potente y ecléctico" hasta la fecha. "Es el cartel más internacional que nunca, en el que se alternan artistas ya consagrados con otros que muy pronto serán cabezas de cartel en los principales eventos de todo el mundo", subrayan los responsables de Tsunami Xixón.

Posiblemente el mayor aliciente sea ver en Asturias a "Bad Religion", la banda más grande del punk rock californiano, que descargarán decenas de hits, dentro de una de sus paradas en Europa durante 2024. Además en Gijón los ingleses "Royal Blood" presentarán "Back to the Water Below", su esperado nuevo álbum. Y no se quedará atrás el británico Yunglud, que hará en Gijón su única parada en concierto en el norte de España.

En el ámbito nacional, una de las bandas de moda, "Arde Bogotá", se pasarán por primera vez por Asturias para un evento de gran formato. Además también estarán "Biznaga", una banda exitosa de la escena alternativa, que traerá a Gijón la presentación en director de su último trabajo "Bremen no existe".

Tsunami Xixón permitirá al público vibrar también con la música del punk rock de "Descendents", que el año pasado tuvieron que cancelar por problemas de salud su actuación. También disfrutarán con el punk pop de temática oscura de "Alkaline Trío" o la de "Enter Shikar", con su mezcla de post hardcore y música electrónica, dentro de su último trabajo "A Kiss For The Whole World".

"Bad Nerves", "The Last Internationale", "Misconduct", "The Mysterines", "Amygdala" y "Catalina Grande Piñón Pequeño", "Antifan", "Tiburona", "Blowfuse", "Nitropollo", "Miniño", "Tortiboys" y "Rojo 2" completan el cartel de la séptima edición de Tsunami Xixón. "Este es uno de los grandes festivales de rock del sur de Europa. Una cita ineludible para todo amante del rock en todo el país", enfatizan los organizadores.