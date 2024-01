Zima mantiene la oferta a Duro Felguera para integrarse en su proyecto eólico

Aquel pacto, del que estuvieron al tanto altos cargos del Principado, no llegó a firmarse. La oferta de Zima pasaba por mantener al menos el 51% de las acciones y la gestión de Dea Asturica, la sociedad que había constituido para su proyecto eólico, y que se integrara como accionista de la misma Duro, contribuyendo proporcionalmente al proyecto de 85 millones de euros elaborado por Zima. Se abría también la puerta a la incorporación de otros socios.

Sin embargo, la situación se enfrió hace ya meses, sin contactos entre ambas empresas para formalizar el acuerdo. El enfriamiento de esos contactos con Duro fue una de las cuestiones que el presidente de Zima, Miguel Zorita, trasladó al Viceconsejero de Industria y Transición Justa, Isaac Pola, en la reunión que ambos mantuvieron el pasado 5 de octubre. Ayer, desde Zima se indicó que siguen manteniendo el mismo interés que tenían en desarrollar su proyecto en la ampliación de El Musel. El grupo industrial está actualmenter centrado en desarrollar la ingeniería para la construcción de bases flotantes para aerogeneradores marinos, manteniendo contactos con potenciales clientes tanto nacionales como extranjeros.

Zima, por otro lado, se desmarca del recurso de reposición que ha interpuesto Duro Felguera para intentar frenar la concesión a Umicore de 45,5 hectáreas en la ampliación de El Musel para implantar una fábrica de componentes para baterías de coches eléctricos con una inversión del orden de mil millones de euros. El motivo es que una parte de la superficie que ha solicitado en concesión Umicore se solapa con terreno al que también aspira Duro para su proyecto de construcción de componentes para aerogeneradores marinos.

En el recurso que ha presentado, dirigido al consejo de administración del Puerto, Duro le insta a paralizar la tramitación de la solicitud de concesión de Umicore, cuyo plazo para que se presentaran proyectos alternativos ya venció sin ninguna otra oferta, pero con la reclamación de Duro sobre el tapete. En el recurso, el grupo asturiano también reclama al Puerto que resuelva el trámite de competencia de proyectos para componentes de aerogeneradores por el que compite Zima. Duro también pidió acceso al expediente de Umicore. Respecto a las peticiones que se formulan en el recurso, en especial la relativa a paralizar la tramitación de la concesión a Umicore, tendrá que emitir un informe la Abogacía del Estado.

Pese al recurso de Duro, no parece previsible que se paralicen los trámites del proyecto de Umicore. En el caso de que el Puerto no atienda las peticiones de Duro, la empresa podría acudir a los tribunales y reclamar la paralización cautelar de la concesión para la fábrica de baterías, algo que previsiblemente llevaría aparejada la petición por el Puerto, por Umicore o por ambos de que el juez exigiera a Duro avales millonarios para hacer frente a posibles responsabilidades.

En cuanto a la adjudicación de la concesión en el Muelle Romualdo Alvargonzález (Muelle Norte) para la fabricación de bases para aerogeneradores marinos, la Autoridad Portuaria había congelado esa decisión a la espera de que Duro y Zima ratificaran el acuerdo para unificar sus respectivos proyectos, pero ahora, tras la reclamación de Duro, se verá obligada a reactivar la tramitación. El presidente de El Musel, Laureano Lourido, había informado de aquel acuerdo entre Zima y Duro al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria que se celebró el 24 de enero del año pasado.

Tras el recurso –paso previo a una posible demanda– presentado por el consejero delegado de Duro Felguera, Jaime Argüelles, pidiendo frenar la concesión a Umicore y que el Puerto elija de una vez entre su proyecto y el de Zima, desde Duro Felguera se abrió ayer una puerta a buscar algún tipo de solución: «nuestra única intención es generar los mejores proyectos en el Puerto, sin renunciar obviamente a nuestros intereses. No estamos contra nadie, pensamos que todos podemos convivir», señala. La empresa añade que «por tanto, nuestro planteamiento es constructivo considerando que con buena fe y trabajo conjunto cabemos todos y maximizamos los proyectos empresariales y el trabajo en el Puerto por el propio bien del Puerto, de Duro Felguera y de Asturias».

Duro presentó su proyecto a El Musel en agosto del año pasado dentro del trámite de competencia de proyectos que abrió el Puerto a raíz de la solicitud de 12,8 hectáreas en el Muelle Romualdo Alvargonzález (Muelle Norte) por parte de Zima. Un proyecto que Duro plantea desarrollar en dos fases, para fabricar tanto bases flotantes como fijas para aerogeneradores marinos. Para ello solicitó más terreno que Zima, en concreto 37,95 hectáreas, incluyendo cerca de la mitad de la primera linea del Muelle Norte.

En la primera fase de su proyecto se destinarían 12 hectáreas a fabricación y el resto a almacenamiento hasta expandir a las mismas la actividad fabril en una segunda fase. Duro depositó en El Musel 617.000 euros de garantía para optar a la concesión, el 2% de la inversión que notificó al Puerto, por tanto, de 30,85 millones de euros. Se trata de una cifra, no obstante, inferior a los 181 millones de euros de inversión que Duro anunció para este proyecto, 66 millones en la primera fase y 115 en la segunda.

El gobierno local confía en que "no corra peligro" la inversión de Umicore

R. V.

Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local, mostró ayer su confianza en que el proyecto de Umicore para instalar una fábrica de componentes de baterías en El Musel no corra peligro ante el recurso presentado por Duro Felguera. «Tanto desde la Autoridad Portuaria como desde la consejería de Industria están dando pasos con seriedad y rigurosidad y confiamos en que no haya ningún problema. Valoramos positivamente que se instale en Gijón está planta, que generará mucho empleo y confiamos en que no corra peligro; estamos convencidos de que así será», dijo. Ni Puerto ni Principado hicieron valoraciones.