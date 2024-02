Juancho Marqués, ante su concierto en Gijón: "El rap vive un gran momento, vuelve a importar más el contenido"

Juancho Marqués actuará este sábado en Gijón en la Sala Albéniz con un repaso a toda su carrera, pero con una mirada especial a su último disco, "Paraíso 39". "Es un canto a la amistad", resume el rapero sobre un álbum que tuvo un proceso especial de producción durante la pandemia. "Tiene un discurso parecido a otros, pero el formato es diferente. Se creó este disco durante la pandemia, sin plantearnos ningún tipo de estilo predeterminado. Nos juntamos en una casa en Galicia amigos, diferentes músicos que de forma espontánea participaron, y salió esta propuesta", enfatiza el artista.

En "Paraíso 39" aparecen sonidos en torno al rap o la electrónica. "Es un disco de espontaneidad y de vivir los momentos, el resultado que queda y que me gusta decir es algo que no puedes controlar", explica Marqués.

El artista avanza además que el concierto de Gijón de este sábado tendrá mucho más, ya que esta cita en la región la tiene marcada en rojo en el calendario: "Asturias es uno de los lugares más bonitos y en los que se mejor se come. Tiene un público que apoya mucho, pero que no te compra cualquier cosa, se involucra con lo que le das, por eso no diría que es frío. Los asturianos si le das todo lo que tienes al final te responden, diría que tienen un punto de fidelidad supergratificante".

Juancho Marqués ha probado otros estilos en este trabajo, pero sigue manteniendo su línea en torno al rap, un estilo que analiza. "El rap vive un gran momento, hace tiempo que nos alejamos del prejuicio de probar cosas nuevas. Los raperos buscábamos más la forma y hacer cosas más melódicas, ahora se vuelve a dar importancia al contenido", señala el artista, antes de referirse también al debate en torno a las propuestas y variedades. "El rap que conocimos hace tiempo empezó a abrirse y modificarse, porque la gente huía de esa etiqueta, y era una forma de diferenciarse. Después de esta apertura la gente está buscando casi un retorno", valora, para añadir a continuación en esa línea: "Hace tiempo que nos alejamos del prejuicio de probar cosas nuevas, que también era algo maravilloso, pero el problema es que antes cuando te alejabas del sonido más rap eras carne de crítica, pero eso por fortuna ya desapareció".

El cantante sevillano insiste en la necesidad de "contar cosas" en sus canciones, una idea que considera que está muy apegada a la música rap, aunque también quiera seguir probando nuevas experiencias.

Son casi dos décadas las que lleva ya de carrera, primero con "Suite Soprano" y después en solitario, de un artista que estudio sociología, una carrera que le ha dado mucha utilidad para su trayectoria musical.

"Me ha dado mucha perspectiva, un prisma más amplio. La sociología te hace entender el motivo por el que la gente hace lo que hace. Me ha ayudado en mi ámbito personal, con cosas que te estás pasando a mirarlas desde fuera", comenta Juancho Marqués en primer lugar. "Se tiene una visión del mundo más amplia, te acerca a la música, pero también a otros aspectos", concluye.