Los vecinos de El Llano celebran el desbloqueo "necesario" de la nueva escuelina del barrio

"Era una vieja reivindicación del barrio y nos sentimos contentos". Con estas palabras verbaliza su satisfacción el presidente de la Asociación de Vecinos Llano-Fumeru, Ángel Ramos, al conocer el desbloqueo de la nueva escuelina del barrio por parte de la alcaldesa, Carmen Moriyón, como publicó ayer LA NUEVA ESPAÑA. La idea del Ayuntamiento, que aprobará el expediente de contratación de la obra en la junta de gobierno del próximo martes, también la recibe con positividad Arancha Sánchez, líder de la asociación "La Serena". "Vendrán más familias con niños al barrio", celebra.

Los planes municipales pasan por dar inicio a las labores en la parcela situada entre las piscinas y las pistas de tenis del complejo deportivo de El Llano en el próximo mes de agosto. "Nos parece perfecto. Era totalmente necesario", asegura Ramos, al frente de una agrupación que venía demandando esta operación en los últimos años. "Llevábamos pidiéndola desde que se abrió la de La Serena, porque al año siguiente ya había mucha lista de espera", explica Ramos, quien añade que se siente "encantado porque es un alivio".

El nuevo edificio contará con dos aulas para cada curso de cero a tres años que acogerán, como mínimo, a 78 alumnos. "Son 78 familias que se van a ver liberadas. Es una forma de conciliar la vida familiar", comenta Ramos. Sin embargo, teme que no resulte suficiente. "Hay que tener en cuenta que solo son 78 plazas, no 200", dice, antes de añadir que "el primer impacto lo va a cubrir, eso seguro". "Esto dinamiza y no deja de ser un aliciente porque la gente que trabaja y que tiene hijos podrán ir a trabajar pudiéndoles dejar allí", asevera.

También son optimistas respecto al diseño del próximo centro de Educación Infantil de El Llano, último que depende del impulso del gobierno local después del acuerdo por el que el Principado asume la red local de escuelinas. El inmueble tendrá una estructura singular que contará, más allá del edificio principal, con construcciones cilíndricas y "esponjosas". "Es novedoso, diferente y creemos que puede encajar en la zona en la que va a estar situada", destaca Sánchez.

En esa misma línea se pronuncia Ángel Ramos, que pone el foco en que se obtenga un centro con zonas de juego y con protección acústica. "A priori está bien presentado, diseñado y suponemos que el equipamiento será el adecuado para que funcione", culmina.