Los dos aspirantes a la concesión de El Bibio defienden su experiencia previa como gestores

Los dos aspirantes para hacerse con la explotación de El Bibio y organizar la feria taurina los próximos años se muestran ilusionados con sus propuestas. Ambos, Carlos Zúñiga padre y Carlos Zúñiga hijo, creen que su experiencia previa al frente de la feria de Begoña les da ya garantías para poder optar a la concesión. Desde la empresa de Circuitos Taurinos, S. L., gestora del coso desde hace dos décadas y liderada por Zúñiga hijo, adelantan que su propuesta es "acorde a la situación económica y necesidades actuales" de la feria y que su hoja de ruta incluye a "las principales figuras del toreo actual". Zúñiga padre, responsable de Zúñiga y Toros, S. L., señala que su planteamiento cede más protagonismo a las peñas taurinas y aficionados para reforzar el "orgullo" por la tauromaquia en la ciudad.

Las condiciones de esta concesión en trámite, adelantadas por LA NUEVA ESPAÑA, plantean un plazo de cinco años (tres más dos de prórroga, de acuerdo a la normativa actual) con un canon de entre 20.000 y 60.000 euros para programar en cada feria un mínimo de cuatro espectáculos y máximo de seis que pueden ser, además, en formatos variados, con corridas de toros, novilladas y corridas mixtas. Entre los requisitos para el adjudicatario se exige, entre otros asuntos, haber organizado al menos 15 corridas en plazas de primera o segunda categoría en uno de los últimos tres años. "Esperamos seguir al frente de El Bibio. Es una propuesta acorde a la situación económica y las necesidades actuales de la Feria de Begoña. Como siempre hemos hecho, nuestro objetivo es contar con las principales figuras del toreo actual y con ganaderías de prestigio", señala Zúñiga hijo, que reconoce una especial vinculación personal con la plaza gijonesa. "El Bibio, siempre lo he dicho, es mi princesa, el buque insignia de mi empresa. Sabemos que contamos con el respaldo de muchos aficionados, que también nos exigen cada año, y quiero responder con una gran feria si logro la confianza del Ayuntamiento", asegura el empresario.

Sin dar por ahora muchos más detalles, el responsable de Circuitos Taurinos adelanta que "además de la oferta artística", ha incluido en su oferta "varias actividades para reforzar la feria de Begoña y que los aficionados puedan disfrutar más allá de cada corrida".

Zúñiga padre, por su parte, adelanta que concurre al concurso en solitario, sin alianzas con otras empresas. "Entiendo que no necesito a nadie para ir a Gijón, ya estuve allí muchos años", explica el empresario, que defiende su experiencia al frente del coso. "Saqué a Gijón del hoyo en su día. Lo hice con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho cariño y mucha constancia, y la puse en el mapa como una de las mejores ferias taurinas del norte. Eso no se puede olvidar", defiende. También él explica tener una relación emocional más especial con este coso. "Está dentro de mi corazón y forma parte de mi experiencia. Gijón ha sido como mi segunda casa taurina, y por circunstancias de la vida me fue usurpada. Ahora, quiero volver", anuncia.

En cuanto a su oferta presentada a la licitación pública, explica querer ser "prudente" para que el Ayuntamiento pueda estudiar a su ritmo los detalles en las aperturas de sobres, pero considera haber formalizado una oferta "bonita" y que potencia la relación "con las peñas taurinas y con la afición taurina en general". "Creo que es una oferta interesante. He hecho todo lo que he podido. Quiero que la gente de Gijón se sienta orgullosa de su plaza", concluye el aspirante.

Esta nueva concesión, tal y como aclaró ya el gobierno local, blinda detalles de la feria considerados ya tradición, como la contratación de la Banda de Música de Gijón y que la explotación de las almohadillas se ceda a la Asociación de la Caridad. El detalle de estas dos ofertas se estudiará en los próximos días.