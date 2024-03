Los cofrades de Gijón buscan nuevos penitentes en el colegio San Miguel

Miembros de las hermandades de la Santa Vera Cruz y de la Santa Misericordia se dieron cita ayer en el salón de actos del colegio Juan Pablo II-San Miguel para explicar las actividades que organizan durante la Semana Santa y el resto del año. "Intentamos transmitirles que no hay que tener vergüenza por ser joven, creyente y salir en las procesiones", explicó Miguel Fernández-Peña, de 15 años, que fue el cofrade más joven en participar en una cita que puede ayudar a rejuvenecer las filas de penitentes.

El evento fue impulsado por el capellán del centro, Celestino Riesgo, y contó con la presencia del alumnado de Educación Primaria y la ESO del colegio. "Surgió porque vimos que las cofradías no se conocían aquí en Gijón, creíamos que eran las grandes desconocidas", comentó Riesgo, antes de señalar la importancia de que Fernández-Peña estuviera entre los cofrades presentes. "Era para dar visibilidad a lo que significa la Semana Santa y ver que hay gente mayor, pero también que sepan que hay chavales que están participando", recalca. A lo largo de la mañana, alrededor de 600 estudiantes de entre 6 y 16 años fueron pasando por el salón de actos en turnos que tuvieron una duración de veinte minutos.

Allí les esperaban los cofrades de la Santa Misericordia Luis Fernández-Peña, Juan Carlos Sesmilo, José Luis Pérez, Miguel Fernández-Peña y Pilar Fernández-Acevedo. Por parte de la Santa Vera Cruz estuvo presente su hermano mayor, Juan Antonio Rodríguez-Pládano. "Esto es un paso más a la hora de acercar a la juventud valores que se están dejando de lado como la caridad y la solidaridad. Se busca visibilizar entre los chavales la puesta en escena en la calle y la labor social que se hace durante todo el año", ensalzó Rodríguez-Pládano.

Para lograr un "impacto visual" colocaron al fondo de la sala los hábitos de ambas cofradías y otros elementos característicos de la Semana Santa, como las mantillas blancas y negras, el Lignum Crucis y el paso que lucieron los cofrades más jóvenes en el vía crucis. Aparte de enumerar las distintas procesiones que tendrán lugar a partir del domingo, los miembros de las hermandades les dieron la posibilidad de comprobar el funcionamiento de la matraca. "Esto que estáis viendo sirve para parar y avanzar en las procesiones. Es lo que marca el ritmo", indicó Luis Fernández-Peña. Tampoco faltó el representativo olor del incienso cofrade. "Se les ve a algunos sorprendidos, porque muchas veces no conoce el aspecto social de la Semana Santa", reconoció Riesgo.

En algunas de las clases hubo escolares que se mostraron voluntarios para comprobar lo que siente un nazareno al colocarse el capirote. Marcos Sierra, de 3.º de la ESO, fue uno de ellos. "Esto les gusta más que una simple charla. Se les queda mejor", celebró Inés Cabeza, profesora de Francés en el centro, que agradeció que se llevase a cabo la actividad. "Está bien que lo acerquen a los más jóvenes, porque sin ellos se terminaría perdiendo", afirmó. Noel Martínez, uno de sus alumnos, se sintió atraído tras conocer la actividad que desarrollan las hermandades gijonesas a lo largo del año. "No tenía constancia de que hubiera tres cofradías en Gijón y me ha llamado la atención que haya jóvenes, y es muy probable que me apunte el año que viene", confirmó Martínez.

Suscríbete para seguir leyendo