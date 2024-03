Moriyón, sobre el vial de Jove sin túnel: "Dije al ministerio que ni hagan el proyecto"

"Hay que hacer mucho ruido. Y que nos oigan. Nos van a oír hasta en Madrid". Se puede decir más alto –y seguramente lo dirán en los próximos días–, pero no más claro. El vaso de la paciencia de los vecinos de la zona oeste de Gijón ya ha rebosado. El fiasco del proyecto del túnel del vial de Jove ha sido, no ya la gota, sino el chorro que ha terminado por desbordarlo. Y así se lo transmitieron ayer a la alcaldesa, Carmen Moriyón, en Cuatro Caminos. Allí, en el cruce de las avenidas de Galicia, Argentina y del Príncipe de Asturias, uno de los puntos negros de la contaminación por tráfico rodado de la zona oeste que el vial de Jove venía a desahogar, parroquianos y regidora, reunidos por LA NUEVA ESPAÑA, compartieron impresiones en un corrillo sobre la "vergonzosa gestión" hecha por el Ministerio de Transportes de esta infraestructura, "vital para Gijón y los gijoneses".

No hace falta ni sacar el tema. Según van llegando los miembros de las asociaciones vecinales de la zona oeste a Cuatro Caminos, el corrillo se monta de manera espontánea y la conversación se dirige, sin rodeos, hacia el estrepitoso fracaso del proyecto del vial de Jove, que el Ministerio de Transportes considera imposible construir de manera soterrada, por lo que propone su ejecución a cielo abierto. "Lo que quieren hacer ahora ya se rechazó en 1995. Si no lo aceptamos entonces, cuando aquello eran todo praos, no lo vamos a aceptar ahora, que hay viviendas", advierte, ya de primeras, Indalecio Rodríguez, directivo de la asociación de vecinos "Alfonso Camín" de La Calzada.

Todos coinciden. También Moriyón, que escucha y asiente. "Transportes nos ofrecía comenzar ya el proyecto del vial al aire libre, pero ya se lo advertimos: que no lo hagan, porque Gijón no lo quiere. Ese proyecto no se va a aceptar", explica la regidora, que acudió al encuentro acompañada por el portavoz municipal y concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, y por el diputado autonómico de Foro en el Principado, Adrián Pumares.

"Lo único que se consigue así es llevar el problema a otro lado. Quitar la contaminación de aquí para trasladarla 600 metros. Y no nos engañemos, lo que quieren hacer es una autopista, porque son cuatro carriles de carretera", alerta Álvaro Tuero, presidente de la asociación de vecinos "Atalía" de El Natahoyo. "¿Entonces, de quién es la culpa? Hoy (por ayer) LA NUEVA ESPAÑA publica que Transportes alega que el proyecto del vial de Jove era erróneo y estaba desfasado. Ese proyecto se pagó religiosamente, con dinero del contribuyente. Hay que exigir responsabilidades", propone José Ramón Fernández, presidente de la asociación vecinal de Jove, que tilda de "timo" la situación.

Le contesta otro vecino, Luis Fernando Rubio, vocal de la asociación de La Calzada. "Yo lo que creo es que no se quieren gastar los casi 300 millones de euros que costaba el vial con el túnel y quieren hacerlo por 70. ¿Y lo que sobra? Lo que sobra para Cataluña", elucubra, al tiempo que hace una nueva reflexión y apunta hacia el gobierno regional: "El problema es que no hay voluntad política en el Ministerio para sacarlo adelante. Lo que hace falta es que Barbón se comprometa con nosotros públicamente".

En primer término, Moriyón conversa con Luis Fernando Rubio e Indalecio Rodríguez. / Ángel González

Vuelve a tomar la palabra Moriyón, que defiende al Presidente del Principado. "Barbón fue muy claro. Dijo que había que pedir responsabilidades y tanto él como el Consejero (por Alejandro Calvo, titular de Fomento) han dicho que su postura será la que quiera el Ayuntamiento, que no es otra que la de los vecinos", asegura la alcaldesa, que abre otro melón sobre las deficiencias que presentaba el proyecto del túnel del vial: "Está pintado con un solo carril en cada sentido, y dicen que por ahí no pueden pasar las palas de los eólicos ni las mercancías peligrosas", lo que impediría llevar estos tráficos a la futura circunvalación.

Es otro de los aspectos del proyecto que indigna a los vecinos. "Pues que lo vuelvan a redactar con cuatro carriles", zanja Rubio, a lo que Fernández añade: "Por aquí se transportan productos químicos que son muy corrosivos y peligrosos. Cualquier día hay un accidente y tenemos una desgracia. Puede haber un suceso terrorífico", alerta el de Jove, de una obra que, insiste, por más que desde el Ministerio se quiera decir que no es rentable ni viable, "se tiene que poder hacer": "En Gijón se hizo un túnel por toda la ciudad y no se movió ni una baldosa. ¿De verdad no lo pueden hacer aquí?".

También se pone sobre el tapete otra posibilidad, la de trasladar los tráficos por los túneles de Aboño hacia Carreño, una propuesta que ya había hecho el concejal de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles. "Esa zona, hacia El Empalme, no está habitada. Sería menos perjudicial", proponen los vecinos.

Los ánimos se van caldeando y alguien pronuncia la palabra mágica: "Movilizaciones". "La gente está muy quemada y muy enfadada, porque nos quieren hacer volver a hace 25 años", advierte Rodríguez, de La Calzada. "Nosotros tuvimos una asamblea vecinal para tratar un tema de los estatutos y la afluencia fue masiva. La gente nos estaba preguntando que cuándo salimos a la calle y dónde había que acampar", agrega, a su lado, Fernández. "Yo empezaría a cortar el tráfico. Que no puedan ni pasar los autobuses", propone otro vecino, que pide iniciar cuanto antes las movilizaciones.

"Lo mejor es que los vecinos estamos unidos con Ayuntamiento y Principado. Es muy importante hacer un frente común", propone Rodríguez, mientras Moriyón dice que sí con la cabeza. "Y también que hagamos mucho ruido, para que en el Ministerio no puedan mirar a otro lado", coinciden los vecinos de la zona oeste, sobre la reivindicación del vial de Jove. El primer paso ya está dado.

Una proposición no de ley para formar un frente común para defender el vial en la Junta A. F. V. / M. P "Lo que hay que evitar a toda costa es que ahora el proyecto se embrolle con cuestiones técnicas, porque si hay voluntad, se puede". Así lo aseguró ayer el diputado autonómico de Foro, Adrián Pumares, a los vecinos de la zona oeste de Gijón, en un encuentro organizado por LA NUEVA ESPAÑA en el que también participaron la alcaldesa, Carmen Moriyón, y el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador. En la improvisada reunión, que tuvo lugar a pie de calle, Pumares afirmó que su partido tiene previsto presentar a la Junta una propuesta no de ley "para que en toda la cámara haya una posición unánime" sobre el rechazo a la circunvalación de Jove a cielo abierto y para pedir a Transportes que se busquen alternativas para ofrecer un trazado soterrado. "Pediremos también que después de tantos informes y dinero malgastado en precampaña se firmase una obra que no se puede llevar a cabo. Eso es una estafa y un fraude", recalcó. No fue el único diputado autonómico que hizo referencia al asunto. El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, también hizo referencia ayer al malogrado proyecto. "Lo que el Ministerio de Transportes está haciendo con Asturias es un escarnio, el castigo al que está sometiendo a Gijón es indecente y el silencio del Gobierno del Principado y su complicidad sonriente, deleznable. Tendrá que ser el Presidente y el Principado quienes decidan si quieren elevar el tono y pedir explicaciones, pero le pedimos que abandone la política de la compensación, porque Asturias no necesita compensaciones, sino que los compromisos se cumplan. La duda es si tiene menos credibilidad Óscar Puente o Adrián Barbón", cargó Queipo.

