Los primeros guardianes del valle de Jove

Tiene que hacer un poco de memoria, pero desde el parque Lázaro Cárdenas, el histórico líder vecinal Juan Ramón Rubianes se sitúa aun perfectamente. Señala al fondo, ya cerca de la rotonda de El Arbeyal: "Por allí acampamos. La gente hacía turnos para no dejar la tienda sola". Hace ahora 30 años, el gijonés, desde su asociación vecinal de La Calzada, fue uno de los rostros más visibles de las movilizaciones que tumbaron el proyecto de vial en superficie por el valle de Jove. Con él se manifestaban otro puñado de vecinos ilustres. Estaba Juan Manuel Moreno Cubino, quien para muchos es aún hoy el "cerebro" de aquellas movilizaciones, y que conserva de aquellos años una "biblia" con cientos de páginas de documentación. Estaban también Manuel Arias –expresidente vecinal de La Calzada–, y Armando Nosti, antiguo portavoz de la plataforma ciudadana que surgió de aquellas reivindicaciones. Siempre que podía, los acompañaba, además, Paulino Tuñón, histórico líder vecinal de La Guía y que, con su entonación de catedrático, ilustraba a la zona Oeste sobre los riesgos de la contaminación. Los cinco defensores del valle de Jove explican ceder con gusto el testigo a una zona Oeste que, adelantan, debe movilizarse. "Volver a la idea de un vial en superficie es inadmisible", explican.

Por la izquierda, Juan Manuel Moreno, con el megáfono y, a su lado, Armando Nosti y Paulino Tuñón, durante la acampada en El Arbeyal en mayo de 2003; una asamblea de vecinos en el Ateneo Obrero ese mismo año; y una fiesta en defensa del valle de Jove en El Lauredal en mayo de 2002. | LNE / S. F. Lombardía

Los cinco líderes vecinales llevan tantas décadas hablando de esto que es difícil que uno de ellos logre pronunciar una frase entera sin que alguien le apostille. "La verdad es que hicimos muchas cosas cuando nos movilizamos; dimos con la manera de tener visibilidad sin desgastar al colectivo", rememora Moreno Cubino, que recuerda, por ejemplo, un aluvión de postales que se enviaron durante días al Ayuntamiento, que acabó dando la orden en la puerta de no admitir más. "Fueron más de diez años de protestas", señala Armando Nosti. "Sí, hasta el 2007 no nos disolvimos. Siempre dijimos que la solución tenía que ser soterrada o por Aboño", completa el primero. "Y ahora, mira. Otra vez igual", se lamenta Tuñón. "Ahora tocará movilizarse otra vez", supone Rubianes.

Los primeros guardianes del valle de Jove / S. F. Lombardía

Nosti se pregunta qué hubiese pasado si esta solución de vial en superficie de estilo bulevar se hubiese presentado hace 30 años. "Siento que en 1995 no hubiese generado problemas; lo que no se quería era una autovía en trinchera. Pero a estas alturas ya no tiene sentido", se lamenta. El resto del grupo asiente con la cabeza.

Arias escucha a los intervinientes y niega con la cabeza. "Vamos a ver, yo lo que no entiendo es que tras 30 años digan ahora que no se puede hacer. ¿Cómo no se va a poder hacer un falso túnel?", reprocha. "Parece que se agarran a cuatro disculpas de geólogos para decir que es inviable", supone Nosti. Tuñón explica: "Hoy ese tipo de informes se pueden hacer a la carta; sobre el papel se puede argumentar una cosa o la contraria". Moreno se pregunta si el metrotrén no fue una obra más compleja que la que se planteaba en Jove.

Nosti reprocha también la "nula credibilidad" del Ministerio de Transportes ante este varapalo: "Ahora toca forzar a Barbón a que se mueva y apoyar a la Alcaldesa, que parece que está con los vecinos". Rubianes salta: "Bueno, que nos apoye ella a nosotros, más bien". Moreno asiente con la cabeza. Nosti corrige: "Digamos que aceptamos el apoyo de la Alcaldesa, entonces". Los demás asienten.

Pero el discurso político no sirve. Moreno advierte: "Está en juego el futuro de Gijón y de Asturias y es el momento de hacer un frente amplio común. Tiene que sumarse todo el mundo: vecinos, partidos, sindicatos, ciudadanos, medios de comunicación. Hace 30 años pudimos, ¿cómo no se va a poder ahora, con más medios?". A su juicio, y como ya reclamaron en los años 90, la opción de Aboño debe volver a estudiarse. "Eso, y explicarle a esta gente que la salud no tiene precio. Parece que no lo saben", apostilla Nosti.

