No es barullo, es democracia

Hace unos días seis militantes de la Agrupación Socialistas de Gijón remitimos un escrito a nuestra Comisión Ejecutiva preguntando por los requisitos que hay que cumplir para que la cabeza de la candidatura a las elecciones municipales del próximo año sea decidida en el marco de unas elecciones primarias internas.

Esa iniciativa ha provocado reacciones de distinto tipo tanto en Gijón como en la FSA. Se intenta dar una visión maniquea, según esta, de un lado están los que gestionan y trabajan para la ciudadanía (los buenos) y de otro los que mareamos y nos centramos solo en lo interno (los malos).

No es así. Si se quiere resolver de esa manera el malestar realmente existente se comete un error de bulto. Precisamente porque pensamos en la ciudadanía proponemos poner en práctica una de las opciones que ofrecen los Estatutos del PSOE.

Promover unas primarias para que la militancia decida. No es barullo, es claridad. Es militancia. No estamos en 2019, esas elecciones ya pasaron. Ahora estamos transitando por una situación distinta e independientemente del reconocimiento del trabajo realizado, de los aciertos y de su dedicación personal, somos muchos militantes de la Agrupación Socialista de Gijón los que pensamos que el bagaje cosechado en este mandato no es suficiente aval para la repetición de la Alcaldesa, Ana González, como cabeza de candidatura en las elecciones municipales del próximo año.

No lo hacemos mirándonos el ombligo, ni el individual ni el colectivo. Lo hacemos viendo y escuchando a las mujeres y a los hombres de nuestro entorno, y reflexionando sobre lo que nos dicen, como imagino que hacemos todos. No nos preocupan las cuitas internas, simplemente queremos lo mejor para Gijón y su ciudadanía. Y queremos hacerlo de forma democrática: ahora que la militancia decida.