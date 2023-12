Más de cuatro décadas llevan los vecinos de Cayés, en Llanera, reclamando sin éxito al Principado una variante de la actual carretera que saque el tráfico pesado de la localidad, cuya zona residencial atraviesa una vía local transitada diariamente por cientos de camiones que entran y salen de una cantera próxima. En 2019, parecía que el proyecto iba a fructificar tras comprometerse el Gobierno regional a impulsarlo, pero finalmente no apareció en los presupuestos autonómicos de 2020. A día de hoy las cosas siguen igual, es decir, no hay nada. Tampoco consignación en las cuentas regionales para 2024. Son precisamente los "continuos incumplimientos" lo que denunció este lunes el PP, que mantuvo una reunión con los vecinos.

El portavoz municipal y diputado nacional del PP Silverio Argüelles y la diputada autonómica Sandra Camino han recogido las reivindicaciones de la Asociación de Vecinos de Cayés. Los populares denuncian que la variante, una de las necesidades más urgentes y prioritarias para Llanera, se queden fuera de las cuentas autonómicas “mientras el PSOE alardea de presentar el presupuesto más expansivo”. Argüelles incidió además que “si Barbón invirtiera aquí el más del millón de euros que destina este año al personal de su gabinete personal, en una legislatura tendríamos hecha la vía”.

“No podemos esperar nada de Adrián Barbón ni de Gerardo Sanz porque esta obra no es prioritaria para el PSOE”, señaló el portavoz del PP. “Cada año vemos cómo desde la FSA y desde Alcaldía nos prometen esta inversión, aún sabiendo que no la ejecutarán. Su mensaje siempre es la mentira y la manipulación”, asegura Argüelles.

Los populares defienden la ejecución de la Variante de Cayés para una localidad que continúa perdiendo población mientras otras zonas del concejo aumentan en el número de vecinos, así como para el empleo. En este sentido, el representante del PP aclara que las quejas no son contra la actividad industrial que hay en las canteras próximas, las que generan más tráfico pesado en la vía, sino que “lo que piden es una solución a su problema y es una solución justa”, defiende Argüelles.

Por su parte, Luis Álvarez, presidente de la Asociación de Vecinos, ha señalado que “los obstáculos ya no son técnicos, sino que es un problema político”. Populares y vecinos han coincidido en que estarán atentos a “las manifestaciones que hagan tanto desde el PSOE como desde IU, tanto en Llanera como en Asturias” porque “no se puede decir una cosa en el Ayuntamiento y la contraria en el Principado”.

“El Gobierno no quiere hablar de la Variante de Cayés, pero nosotros no nos vamos a rendir”, dicen con contundencia los vecinos de la localidad de Llanera, que han mostrado su malestar tras conocer que la infraestructura nuevamente ha quedado excluida del proyecto de presupuestos que PSOE e IU han presentado para ejecutar el próximo año en Asturias. Los representantes del colectivo vecinal han anunciado que iniciarán "movilizaciones si la obra queda finalmente fuera".

Los vecinos declaran sentirse “engañados por parte del Gobierno autonómico, tanto por omisión al no facilitar la información como por falseamiento de datos”. Asimismo lamentan que esta infraestructura sea una de las “promesas políticas para todos los partidos, pero que, tras años esperando por esta infraestructura, el Principado vuelve a incumplir”. Álvarez lleva sus críticas incluso más allá al denunciar que “partidos que hoy están en el Gobierno, desaparecidos en nuestra reclamación, son los mismos que hace unos años presentaban proposiciones no de ley pidiendo la Variante. Es una contradicción e incoherencia política”, acusación a la que se sumó Argüelles al señalar que “IU, parte fundamental e imprescindible del Gobierno de Asturias, se comprometió con los vecinos de Cayés a hacer la Variante". "Por eso ahora tiene que explicar por qué no aparece la inversión para esta obra. A estas alturas, engañar desde el poder arruina la confianza hacia las instituciones públicas”, añaden los populares.

Álvarez considera además que esta vía “no sólo es importante para Cayés, sino también para todos los asturianos”, por lo que reclama “consenso político”.