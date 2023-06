Fidel Álvarez tiene 57 años y es vecino de Busqueimado, un pequeño pueblo de seis casas Santa Eulalia de Oscos que hace frontera con Galicia. Cansado de reivindicar sin éxito la mejora de las comunicaciones y de los servicios de basura y agua de su localidad natal, ha decidido tirar de ironía y pedir una subvención al Ayuntamiento para la compra de un burro, albarda, angarillas y tinajas. Como, a su juicio, las carreteras de la zona no están en condiciones para el tránsito de vehículos, considera necesario el regreso a los métodos de transporte de antaño. La petición fue presentado de manera telemática el mismo día que se constituía la nueva Corporación municipal. "Lo hago ya por desesperación", afirma.

La lista de problemas que Fidel Álvarez aprecia en Busqueimado es larga, empezando por las malas comunicaciones que unen el pueblo con la capital del concejo, a unos diez kilómetros. Explica que las opciones para desplazarse a Santalla pasan por ir andando o en burro por el conocido como camino de la Ancadeira. También se puede ir en coche o moto por la carretera de Busqueimado a Murias, definida en el inventario de vías públicas municipales como "pista de tierra prensada en la que existen zonas con abundante fango en épocas lluviosas". En este sentido, el vecino lamenta que "debido al pasotismo político, en la actualidad tiene agujeros que por número, anchura y profundidad, la convierten en una vía útil para tractores e, incluso, vehículos todoterreno, pero muy difícil de transitar por turismos". Las otras opciones de comunicación viaria suponen transitar varios kilómetros por la vecina comunidad autónoma gallega.

El siguiente problema que relata es el de la comunicación con el resto de la comarca y de Asturias, para lo que la opción hasta ahora más lógica era usar la AS-394, conocida como carretera de El Couso. De hecho, Fidel Álvarez fue uno de los convocantes de la reciente manifiestación para urgir su reparación pues, a su juicio, la vía está "intransitable". En este sentido, avanza ya la próxima constitución de un colectivo vecinal para exigir la mejora de esta vía. El gobierno regional aseguró recientemente que la contratación está en marcha y que las obras están incluidas en el plan de contratación de la Consejería para el ejercicio de 2023 con un presupuesto de 1,5 millones y un plazo de ejecución de siete meses.

El vecino de Busqueimado dice que para salir a la costa "la opción más respetuosa" con su vehículo es usar carreteras de la vecina Galicia, "que están en perfecto estado de conservación". En su lista de quejas también cita que no hay suministro de agua para las seis viviendas de Busqueimado, por lo que cada vecino resuelve este inconveniente como puede. También lamenta que, pese a pagar el mismo recibo que el resto de vecinos, no reciba el servicio completo al carecer de contenedores de reciclaje. "El burro me serviría para trasladarme a los lugares desde los que sí se puede circular con turismos, para trasladar la basura reciclable a los lugares donde sí se recoge y para transportar el agua desde la fuente hasta la vivienda", señala en su escrito ante el Ayuntamiento.

Preguntado por este asunto, el nuevo alcalde de Santa Eulalia de Oscos, Marcos Niño (PSOE), considera el escrito de este vecino una "falta de respeto" para los trabajadores municipales. "Estamos obligados a contestar, así que un funcionario de nuestro Ayuntamiento tiene que gastar ahora su tiempo en esto. Está bien llamar la atención, pero sin generar trabajo. Hay mucho que hacer como para contestar a ciertas tonterías. Por supuesto que hay baches, los veo y los padezco. Hay que solucionarlo, pero no así", indicó.