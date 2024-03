Desencuentro en Luarca por el cierre, "inesperado" para algunos, de la campaña del percebe

Malestar entre un grupo de mariscadores del plan de explotación del percebe de Luarca por la decisión de cerrar hasta la próxima campaña la extracción de este famoso crustáceo. El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores Nuestra Señora del Rosario, Manuel Jesús Iglesias, explica que es «necesario» tomar esta medida para evitar «cerrar cuatro años como pasó con el oricio». Iglesias asegura que, en la actualidad, hay pocas reservas de percebe en las zonas de captura del plan de explotación de Luarca y explica que esta realidad «la compartimos con otras zonas de costa del Occidente y no es novedad».

El grupo de críticos no entiende esta postura. Es más, aclaran que «se tomó la decisión de forma unilateral y sin contar con todos los afectados; fue inesperada». Los mariscadores que rechazan la veda, quienes prefieren mantener su anonimato, advierte de que se deja sin actividad a un grupo de personas y de que sí hay crustáceo en las piedras del plan para afrontar la campaña. Además, detallan que ha habido coacciones hacia el grupo de perceberos que hace la vigilancia del plan de explotación. De siete meses que pueden estar contratados para este fin, «se lo pretenden rebajar a dos si se muestran disconformes con el cierre», detallan las mismas fuentes.

La dirección general de Pesca, por su parte, asegura que la decisión «no fue unilateral». Fuentes de la Dirección General de Pesca subrayan que la supresión fue pactada por la mayoría y, por ello, respetan la medida. Además, detallan que el plan de explotación se autogestiona y tiene competencia para tomar este tipo de decisiones.

El patrón mayor asegura que en noviembre se cerró en plan «en vista de lo poco que encontramos». Para la campaña especial de Navidad «se hizo un esfuerzo, pero ahora creemos que es necesario dejar que la especie se recupere». Es decir, que no habrá más percebes en el mercado del plan de explotación de Luarca hasta la próxima campaña, que se abrirá en octubre. Iglesias indica que esta situación no es nueva para otros compañeros de marisqueo, como los profesionales del plan de explotación de Viavélez. «En este sentido, no es algo raro; es un problema común y es hora de cuidar lo que tenemos si no queremos acabar», apuntó.

En la vecina cofradía de Pescadores Nuestra Señora de La Atalaya de Puerto de Vega también observan problemas. El patrón mayor, Adolfo García, detalla que, «estuvimos a punto de cerrar» el plan si bien finalmente se decidió mantener los meses de la campaña. «En todo caso, sí hay que destacar que este año es especial porque las temperaturas fueron altas y llovió, algo que no ayuda al percebe», detalla y añade que, de seguir así, «tendremos que tomar medidas». La campaña se cierra el 30 abril en todos los planes de explotación asturianos del percebe que mantienen la campaña excepto en Cabo Peñas.