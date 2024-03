Navia y la Fundación Manuel Suárez firman un convenio para dotar de actividad a una parte del antiguo instituto laboral

La alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, y el presidente de la Fundación Manuel Suárez, Francisco Rodríguez, firmaron este martes un convenio por el que la Fundación, encargada de gestionar el legado del empresario y benefactor naviego Manuel Suárez (Téifaros, 1896- México, 1987); cede al Ayuntamiento de Navia parte de sus instalaciones del antiguo instituto laboral (en concreto dos edificios, el B y el C) para la construcción de una escuela para bebés.

En el convenio se especifica que se trata de una cesión por uso de un período mínimo de 25 años, prorrogables por otros diez sucesivamente. Además, la rehabilitación de las instalaciones y posterior gestión correrá a cargo del Ayuntamiento de Navia, aunque la alcaldesa adelantó durante la firma del documento, que la infraestructura se encuentra en “muy buen estado”.

El Ayuntamiento está trabajando para sacar a licitación la redacción del proyecto de construcción de la escuela, no obstante, la regidora Ana Isabel Fernández puntualiza que “ya existe una planificación previa que permite ver que la escuela de 0 a 3 años encaja en estas instalaciones”.

Se trata de un proyecto que la alcaldesa de Navia llevó en su programa electoral en las pasadas elecciones del 28 de mayo. La propuesta que planteaban es que la ubicación de la escuela infantil “Pinín” en las dependencias del antiguo instituto laboral permitiesen duplicar su capacidad con seis aulas.

Ana Isabel Fernández y Francisco Rodríguez en la firma del convenio. / Reproducción de D. Á.

Ante la firma del convenio, Ana Isabel Fernández, destacaba que “somos muchos los vecinos de Navia que ansiábamos que esta instalación, que es el lugar idóneo para este tipo de actividades formativas y educativas, se pudiese restituir y volver dedicar a esta actividad tan importante. Cuando hay confluencia de intereses, propuestas y voluntades, es posible llegar a un acuerdo”. Añadía además que “es un momento histórico para nuestro municipio”.

El presidente de la Fundación Manuel Suárez manifestó que la cesión de parte del edificio acordada “estoy seguro que sería del agrado del fundador” y añadió que para ellos el convenio firmado supone “cumplir un deseo, una obligación moral, respetar el legado del fundador Manuel Suárez y estamos convencidos de que de una buena educación depende el futuro del país en su conjunto”.

Francisco Rodríguez explicó que como fundación “no hemos podido hacer otra cosa que conservar íntegramente el patrimonio para darle una solución cuando pudiésemos” y añadió que “una obra de esta naturaleza no la podíamos abarcar sin las colaboraciones necesarias empezando por el Ayuntamiento, no quiero entrar en consideraciones políticas, pero lo cierto es que la política estuvo siempre rodeando esta cuestión y nosotros siempre pendientes de no perder un ápice de lo que era fundamental, el patrimonio”.

En el edificio del antiguo instituto laboral de la Fundación Manuel Suárez estaba previsto que se instalase el Polo de Innovación de Navia, un proyecto que empezó a gestarse en 2021 por la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad, el Ayuntamiento de Navia y la propia fundación y que en la nueva legislatura la consejería decidió trasladar a Luarca (Valdés), generando un cruce de acusaciones sobre los motivos que habían llevado al cambio de ubicación.

Alcanzar el acuerdo para situar en el parte de las instalaciones de la Fundación Manuel Suárez la escuela infantil de Navia es la primera parte del proyecto que el equipo de gobierno plantea para dotar de actividad al edificio, en el que también se incluye poder dedicar una parte a la creación de una Casa de Cultura con biblioteca, zona de telecentro, aulas de estudios y para actividades infantiles y juveniles, así como poder dedicar una planta a la formación, innovación y desarrollo empresarial con la adecuación de espacios polivalentes, un vivero de empresas y un centro de investigación.