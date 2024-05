Los ilustradores piden en Navia más espacios para llegar al público y mostrar sus creaciones: "Nuestro mundo es muy desconocido; necesitamos más visibilidad"

Catorce ilustradores llegados de diferentes puntos del país, desde Orense a Sevilla, se dan cita este fin de semana en Navia en la I Feria Nacional de Ilustración (IN) que ha tomado el espacio cultural El Liceo. Es una propuesta novedosa no solo en el Occidente, sino en toda Asturias y los creadores reivindican más espacios como este para mostrar su talento: "A la gente le falta contacto con nosotros, nuestro mundo es aún muy desconocido". Es la opinión de la cántabra afincada en Siero Sara Pérez, pero su visión es compartida con el resto de profesionales que luchan por hacerse un hueco en el mundo artístico y piden "más visibilidad".

La grabadora Marta Fermín, impulsora de iniciativas culturales como la Semana Profesional del Arte de Oviedo o la Feria de grabado Alma Gráfica , asesoró al gobierno municipal de Navia en la puesta en marcha de esta propuesta y ayer se mostró satisfecha con el resultado. "La feria está cuidada como si la hiciéramos en Madrid y Barcelona, hay que dignificar la cultura", señaló al tiempo que agradeció que Navia apueste por el arte. Fermín, que preside la Asociación de Artistas del Occidente de Asturias (ACAO), considera que el arte contemporáneo debe ganar espacio en la comarca.

Juan Unibaso con sus creaciones en la feria naviega. / T. Cascudo

Sr. Milton, Brenda Pineda, Crudo Prints, David A. Palacio, Juan Unibaso, Laila Bermúdez, María Meijide, Pall Dove, Paulinha d'Arzoá, Raquel Quesada, Raquel Rodríguez, Rosacruz Trigo, Sara Pérez y Sergio Santurio conforman el cartel de esta feria, que comparte fin de semana con la décimo quinta Feria del Libro de Navia. Un jurado de expertos los eligió entre el medio centenar de propuestas que optaban a participar en la cita y solo uno de los elegidos falló a la cita. "Hay muchas ferias de artesanía o del libro, pero de ilustración específica muchas menos y está muy bien", señala la artista orensana Paulinha d'Arzoá, que no se lo pensó dos veces en cuanto vio la convocatoria. "Como vi que era cerca no me lo pensé y cuando me eligieron fue la leche, además no conocía Navia", explica.

Esta profesional de Orense coincide con Sara Pérez en que "necesitamos más espacios" para mostrar lo que hacemos y "que la gente se acostumbre a venir a eventos así". Lo mismo opina María Meijide, que viajó desde Santiago de Compostela: "Nos hace falta más visibilidad porque los canales tradicionales cojean de cierto conservadurismo". Además, aplaude citas de este nivel en lugares periféricos porque "es un valor". Por distancia, el récord fue para Rosacruz Trigo, que viajó desde Sevilla: "La feria está muy bien, súper chula".

Rosacruz Trigo con sus creaciones. / T. Cascudo

El naviego Juan Unibaso, Jukai en el mundo artístico, se estrenó en la feria con una mezcla de ilusión y nerviosismo. "Es la primera exposición que hago y estoy un poco nervioso, pero también sé que es una oportunidad gigante. Son experiencias que están muy bien y es importante que en el Occidente se empiece a fomentar el arte", cuenta. Unibaso, que mezcla creaciones realistas con el manga, destaca no solo el buen gusto con el que está montada la feria, sino también el nivel: "Hay gente muy profesional y cada rincón de la feria es bastante único".

Los ilustradores seguirán durante toda la jornada de hoy, domingo, mostrando sus creaciones en El Liceo (de 11:30 a 14:45 y de 16:30 a 21 horas). Además, hoy están previstos dos talleres, uno de ilustración manga con Juan Unibaso (a las 17:15 horas) y otro de acuarela de la mano de Aquarelity Studio (a las 18:30 horas).