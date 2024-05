Vegadeo no falla a su cita con San Román: "Venimos por tradición y por devoción", señalan los romeros

La pequeña capilla de San Román, en la parroquia veigueña de Porzún, se llenó esta mañana de devotos. La romería de San Román cuenta con muchos fieles no solo en Vegadeo, sino en toda la comarca. "Vengo por tradición y a pedir algo que quiero que se arregle. Antes veníamos andando, pero ahora parece que si no hay coche, recelamos. Esta es una tradición muy bonita y hay que mirar de cuidarla y protegerla", cuenta la veigueña Pilar Amor tras asistir a la misa de las once.

El párroco José Luis Rodríguez ofició tres misas por la mañana y está prevista una más a las siete de la tarde. La jornada, acompañada por el buen tiempo, recibió un buen número de devotos, que cumplieron con la tradición de visitar al santo y de beber o rociarse con agua de la fuente."Venimos por tradición y porque tenemos mucha fe en San Román", explicaron un grupo de mujeres que hacían cola en la fuente.

Cecilia García e Inés López se desplazaron desde Las Campas, en Castropol, y recuerdan cómo antaño se iba a pie hasta la capilla, donde era típico comer en los prados de los alrededores. "Esta tradición viene ya de mi abuela, de toda la vida veníamos. Antes había mucho más, se ponían bares y tiendinas y se vendían las típicas roscas de San Román", explican. Precisamente, para rememorar esta tradición, tres panaderías de la localidad pusieron hoy a la venta este dulce típico. Además, el consistorio veigueño animó a acudir a pie a la cita, como se hacía antaño y organizó dos caminatas, una con salida a las once y media y otra con salida a las cinco y media de la tarde de la plaza del Ayuntamiento.