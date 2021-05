“Un rostro importante de Sálvame se debate entre la vida y la muerte tras agravarse su cáncer agresivo que padece”. Así ha comenzado esta tarde el programa Sálvame. Una frase que ha hecho saltar las alarmas de la audiencia, que rápidamente ha caído en que se podía trata de Mila Ximénez, que lucha- contra el cáncer de pulmón que le diagnosticaron hace casi un año. "Que no sea Mila Ximénez, por favor", escribían varios usuarios.

No obstante, el programa ha desmentido que se trate de Mila Ximénez. "Gil Silgado se encuentra muy delicado por un cáncer de colon!! La última hora sobre su estado de salud ". Para quiénes no le conozcan, como consecuencia de la participación de su ex pareja en el programa de televisión Sálvame Deluxe el empresario Gil Silgado volvió a a estar de actualidad hace varios meses. María Jesús Ruiz, la modelo, acudió a un plató de televisión hace apenas unos días. Al parecer (y según los reporteros del programa), la chica se habría acercado al que fuera su pareja para "camelarle" y "sacarle dinero". Pero no es la primera vez que el empresario protagoniza un escándalo. No en vano ya fue arrestado en noviembre en Santo Domingo, a donde había ido con su esposa. Hoy ha vuelto a ser noticia desde que Socialité sacara a la luz que va a volver a ser padre.

¡¡ATENCIÓN!!💥 ¡¡Gil Silgado se encuentra muy delicado por un cáncer de colon!! La última hora sobre su estado de salud ¡¡ENSEGUIDA!! #yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 11 de mayo de 2021

Última hora sobre el estado de salud de Mila Ximénez

Inmersa en la lucha contra su cáncer y contando los días para volver a televisión, y con más fuerza cada día, Mila Ximénez está completamente centrada en su recuperación. En esta ocasión la colaboradora acudió al hospital madrileño en el que recibe su tratamiento acompañada por uno de sus grandes apoyos, su hermano Manolo, que apenas se separa de ella.

Ante los continuos rumores de un posible empeoramiento del estado de salud de la colaboradora, Mila ha reaparecido visiblemente seria y cabizbaja, pero con muy buen aspecto. Alejada del foco mediático y de su trabajo diario en 'Sálvame', la colaboradora sigue 100% volcada en su recuperación en la que su familia más cercana está siendo un gran revulsivo.

Apostando por el color, Mila eligió para la ocasión un llamativo abrigo estampado en tonos azules que combinó a la perfección con gorra en el mismo color, bolso rojo y zapatillas de deporte. Con su hermano Manolo muy pendiente de ella en todo momento, la ex de Manolo Santana cogió un taxi a las puertas del Hospital para regresar a su domicilio donde ha encontrado la tranquilidad que necesita para estos duros momentos.

Aunque todavía se desconoce cuándo volverá a televisión, sus compañeros en 'Sálvame' han desvelado que Mila se encuentra muy bien, fuerte y animada, y su ansiada reaparición tras varias semanas alejada de la pequeña pantalla podría ser mucho antes de lo que pensamos.