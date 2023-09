Lo que empezó siendo un aluvión de críticas anónimas en redes sociales ha terminado por cosechar un tremendo éxito en Infiesto. El cartel "Remangu" que presentaba el VII Concurso de sidra casero de Piloña con la imagen de una mujer desnuda escanciando, una "Eva en el paraíso", ha conquistado el corazón de la capital piloñesa ganándose el respaldo de sus vecinos.

Así quedó de manifiesto este sábado durante las semifinales del certamen. Una tarde festiva que estuvo marcada por un mensaje reivindicativo por parte de la asociación que organiza el evento: la necesidad de reconocer y destacar la contribución de la mujer en la elaboración de la sidra en Asturias, una industria que históricamente ha estado dominada por hombres. Por ello, la pregonera de este año fue precisamente una llagarera, Ángeles Lobeto Forcelledo, "Geli", de Sidra Mestas.

Este viernes los organizadores optaron por retirar el cartel ante la constancia de que había a quien molestaba la imagen de la "Eva" sidrera. Y consiguieron todo lo contrario: numerosas personas se han puesto en contacto con ellos para hacerse con un cartel para el recuerdo, así como con los vasos y camisetas del evento con la imagen impresa.

El cartel fue diseñado por la artista Covadonga Casado, y el hecho de verse obligados a retirarlo por las críticas por sexismo de algunos "me parece un atentado contra la libertad y el arte", explicaba ayer en Infiesto la fotógrafa Inés Corral, una de las juezas que escogió la obra como portada de esta edición. "Cuando lo vi me encantó, me pareció precioso", afirmaba. Como ella, muchas mujeres mostraron su apoyo a la organización posando en la plaza del Ganáu de Infiesto con los carteles originales del evento. También los hombres se sumaron a defender la causa, como Iván González, quien colocó uno de los pósters en su librería RIMA como acto de protesta contra la censura.

No obstante, el certamen va más allá de la polémica y cuida de sus tradiciones y vecinos, sin renunciar a su faceta reivindicativa. Geli Lobeto fue seleccionada como ejemplo del trabajo, muchas veces invisibilizado, de las mujeres en la tradición sidrera. La llagarera comenzó su andadura en 1990 junto a su suegro y su marido: "Empecé en los puestos que tradicionalmente llevaban las mujeres, escoger manzana, lavar botellas y corchar", contó. "Para mi el llagar y la sidra representa mi suegro, una persona con una cultura sidrera increíble, el sueño de Nando, mi marido, el crecer de mis hijos y su implicación, los primeros pasos de mi nieta, las pitanzas con seres queridos, conocer a gente y acabar convirtiéndolos en amigos", relató.

Tras el pregón, se llevó a cabo el tradicional concurso de escanciadores popular, seguido de corderada y fiesta. Hoy habrá desfile folclórico, la final del concurso de sidra casera y una degustación popular de más de 90 palos diferentes. Con el cartel triunfando, sin ningún género de duda.