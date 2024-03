El profesorado del Centro-Oriente, en pie de guerra: "La burocracia nos está asfixiando"

Acabar con la burocratización, bajar los ratios, aumentar las plantillas, reducir las medias jornadas o lograr la equiparación salarial con respecto a otras comunidades autónomas. Estas son algunas de las reivindicaciones de los profesores y maestros que este miércoles se han echado a la calle en Infiesto (Piloña) para defender sus derechos laborales y expresar el malestar por las condiciones que enfrentan actualmente.

La concentración, organizada por la Asamblea del Profesorado del Centro-Oriente, reunió frente al Ayuntamiento de la capital piloñesa a decenas de personas, entre profesores de Educación Primaria, Secundaria y Formación Profesional, así como varios vecinos de la zona dispuestos a apoyar la causa. La iniciativa tenía como objetivo "hacer mucho ruido", con la intención de hacer visible un problema compartido por el colectivo docente de la región y exigir a las administraciones una respuesta adecuada a sus reivindicaciones.

Entre sus principales demandas destacaron dos, por su urgencia y las consecuencias negativas que suponen. Por un lado, la necesidad de reducir la burocracia excesiva que está "asfixiando a los profesionales" del sector educativo. Y, por otro, que los docentes asturianos perciban los mismos salarios que sus colegas de otras comunidades autónomas: "Somos empleados públicos y tenemos derechos, pero no se nos está teniendo en cuenta como deberíamos. Cobramos menos que en otras comunidades y solo exigimos que se nos trate igual. Además, la carga de trabajo que tenemos cada vez es mayor y la burocracia es demasiada", señaló Jesús Moreno, profesor en el instituto de Nava.

Como señal de protesta, los manifestantes, pancartas reivindicativas en mano, interrumpieron el tráfico durante unos minutos, para leer un manifiesto reclamando respeto a su dignidad laboral. Además, realizaron una representación simbólica en la que hundieron un barco hecho a mano con cajas que simbolizaban la carga burocrática y el papeleo que acumulan.

"No podemos más"

Los docentes expresaron la frustración que llevan arrastrando tras varios años de lucha. El asunto de la burocracia, en concreto, es un problema continuo que se ha agravado, especialmente a raíz de la pandemia, lo que les ha llevado a un estado de "hartazgo absoluto": "En lugar de ser enseñantes parecemos burócratas", recriminan.

La importancia de atajar esta situación, señalan, es "vital", puesto que estaría afectando a la calidad de la enseñanza pública: "Tanta carga burocrática y de papeleo nos impide preparar adecuadamente las clases. No nos falta motivación ni ganas, pero no podemos más. Si estamos hablando de la calidad de la educación, es imposible cuando el personal laboral no tiene tiempo parara preparar ni trabajar y sentimos que estamos dejando abandonados a los niños", añadió Moreno.

Profesores y maestros aseguran que continuarán manifestándose hasta que la Consejería de Educación atienda sus reclamos: "Vemos que las anteriores movilizaciones que hicimos no sirvieron para nada, porque no nos hacen caso. Es necesario que nos escuchen y mejoren nuestras condiciones porque vamos a peor", concluyó Lucía Vega, maestra de primaria.