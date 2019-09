El Ayuntamiento prescindirá de 24 educadoras infantiles

El Ayuntamiento de Oviedo ha prescindido de 24 educadores de 0-3 años que tenían un contrato de obra y servicio. Según ha explicado en rueda de prensa el teniente de alcalde, Mario Arias (PP), el actual equipo de Gobierno se ha visto obligado a tomar esa decisión debido a una serie de advertencias jurídicas que el anterior ejecutivo local (formado por PSOE, Somos e IU) les habría ocultado.

Arias informó de la situación en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por la concejal de Educación, Yolanda Vidal (Ciudadanos). La plantilla total que hay en Oviedo de educadores de escuelas infantiles es de 124, con lo que ahora se queda en 100. Ningún técnico del Ayuntamiento les ha ofrecido fórmula alguna para poder hacer nuevos contratos sin incumplir la legalidad, ha afirmado Arias.

No obstante, dada la proximidad del inicio del curso escolar, han querido mandar un mensaje de tranquilidad a las familias y han dicho que están estudiando la posibilidad de cubrir ese trabajo ofreciendo a trabajadoras de jornada parcial la posibilidad de enseñar a tiempo completo.

«Nos solidarizamos y compartimos la preocupación de los trabajadores», ha apuntado Arias, que ha lamentado la situación y ha culpado directamente al equipo de gobierno anterior, dirigido por el socialista Wenceslao López.

Según ha explicado el concejal del PP, la semana pasada tuvo conocimiento de un informe de la Abogacía del Ayuntamiento de Oviedo advirtiendo de que, si se les volvía a hacer el contrato a esas trabajadoras de la misma manera, los gestores que lo hicieran podrían estar cometiendo una infracción penal, en concreto prevaricación.

«Ese informe lo conoció la junta de gobierno del tripartito el pasado 17 de mayo, en plena campaña electoral; y decidieron ocultarlo a la opinión pública, deberían explicar por qué lo hicieron», ha criticado Arias, que ha calificado lo ocurrido como un «nuevo regalo envenenado de Wenceslao López». De esta forma, este 31 de agosto, día en el que finalizaban esos contratos de obra y servicio, Arias ha dicho que al Ayuntamiento no le ha quedado más remedio que darlos por resueltos.

Vidal ha añadido que desde el departamento de Educación se está haciendo todo lo posible para que el servicio comience el día 5 de septiembre «con la misma calidad». Las educadoras afectadas por lo ocurrido asistieron a la rueda de prensa de Arias y de Vidal. No les convencieron las explicaciones, mostraron su disgusto y dijeron que se habían enterado este mediodía de su situación.

Algunas sostenían que los regidores sí conocían el informe. Exigieron a los ediles una solución para seguir en su trabajo. Al finalizar la rueda de prensa lanzaron reproches a los concejales, en presencia de los medios de comunicación.