"El Camino Primitivo es el que mejor mantiene la autenticidad", asegura Taín Guzmán

En la capilla mayor de la catedral de Santiago de Compostela, sobre el tabernáculo está representado el apóstol Santiago en una estatua ecuestre y a sus pies se postran cuatro reyes que le hacen honores, dos de ellos muy vinculados a Oviedo: Alfonso II, el Casto y Ramiro I. "Están sin corona, todos ellos tuvieron un papel determinante en la Catedral", señaló el profesor Miguel Taín Guzmán, catedrático de Historia del Arte y director de la Cátedra del Camino de Santiago y de las Peregrinaciones de la Universidad de Santiago de Compostela, que ayer ofreció una charla enmarcada en el programa de actividades de la Cátedra Oviedo Origen del Camino, en el Aula Magna de la Universidad. "Alfonso II fue el primer peregrino y fue el fundador de la ciudad, con lo que hay un enorme vínculo entre Santiago y Oviedo", destacó.

Los lazos entre la capital asturiana y la gallega son fuertes. "En la propia Santiago hay varios topónimos referidos a Asturias, y la mayor vinculación está en la peregrinación por el Camino Primitivo de Alfonso II, esa ruta la siguen muchos otros peregrinos, y hoy en día es una de las más bonitas que hay", resaltó Taín Guzmán. El propio director de la cátedra en la universidad gallega la ha completado en varias ocasiones. Entre los haberes de esta ruta de peregrinación tiene los bellos paisajes del suroccidente asturiano; y que todavía está poco masificado, aún no está demasiado transitado, aunque cada vez goza de una mayor aceptación gracias a las labores de promoción. "Es el que conserva mejor su autenticidad, el espíritu de esfuerzo porque no es un camino fácil, cuando alguien busca huir de la masificación es el que busca", asegura, "me lleve la sorpresa de que hay mucha gente que hace el camino de la costa pero que al llegar a Oviedo decidían tomar el primitivo para buscar algo más de tranquilidad".

Después del parón por el covid, el camino, incluido el primitivo, ha vuelto a llenarse de peregrinos a una velocidad tremenda. Tanto que este año, del que aún restan tres semanas, volverá a batirse un récord de peregrinaje hasta la casa del apóstol Santiago en Compostela.

El interés por el camino lo demuestra el enorme volumen de investigaciones sobre estas rutas que continúa habiendo, cada poco se hacen nuevos y sorprendentes descubrimientos. La Cátedra reparte cada curso académico varios premios, uno de ellos está ligado con la investigación. Este año estuvo tan difícil lo de escoger a un ganador –por lo igualado de la contienda– que hubo dos. Fueron dos tesis doctorales, explica Taín Guzmán, una sobre los restos óseos de peregrinos durante la Edad Media en la que analizó el origen geográfico, su edad, sus enfermedades, su dieta y su clase social; mientras que la otra fue sobre los capiteles medievales de la Catedral de Santiago de Compostela. "Hubo un tercer trabajo que se mereció el premio que fue una traducción del códice calixtino al inglés", señala.

El otro premio reconoce a los mejores trabajos de fin de grado y de máster de cualquier país. Tan lejos se fue el premio que en 2021 lo ganó una estudiante de Polonia y este se lo llevó uno de Kazajistán que está residiendo en España y que investigó sobre los recursos patrimoniales de los caminos portugueses.

Las rutas de investigación son enormes y muy fértiles. Tanto, que hace no demasiado un profesor de una universidad americana descubrió un expediente del que puede ser el primer peregrino negro que en el siglo XVII hizo el Camino desde Lisboa. "Hay mucha investigación, pero aún queda mucho por hacer, en Italia siguen apareciendo cada año nuevos relatos de peregrinos", asegura.