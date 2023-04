"Un alivio y una liberación". Así dijo sentirse el nuevo portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, al confirmar su marcha del ejecutivo local junto al otro edil fiel a la formación naranja, Alfonso Pereira, después de que el Alcalde, Alfredo Canteli, desoyera su ultimátum de romper el pacto de gobierno si no retiraba las competencias a los tres ya exediles de su partido fichados por el PP. "Poder decidir por ti mismo no tiene precio", indicó el hasta ayer concejal de Edificios, Patrimonio y Distritos durante una comparecencia en la que reprochó las políticas conservadoras de Nacho Cuesta. "Eso no era Cs", aseveró Pacho.

El edil asegura que sospecha del posible salto de Cuesta al PP desde finales de 2019. "Cuando se decidió quitar los bancos arcoíris de la Escandalera me di cuenta que algo estaba pasando. Eso no era Ciudadanos", apuntó al mismo tiempo que quiso justificar su silencio sobre las diferencias internas en la formación. "Nunca trasladé mis quejas en público por lealtad y evitar ser expulsado como hicieron con otros compañeros, pero sí lo hice constar en los órganos competentes", explicó. El portavoz naranja afirmó haber estado desde entonces "tragando sapos" dentro del gobierno. Como ejemplos puso el hecho de que la junta de gobierno echara para atrás un proyecto diseñado por la concejalía de Edificios y Patrimonio para reparar la estructura y dotar de un techo traslucido al Carlos Tartiere con una inversión de 6 millones de euros. Asimismo, reprochó haber sido "coartado" para poner en marcha un modelo de distritos con mayor peso de decisión para los vecinos. Preguntado por el papel que Cs asumirá ahora desde la oposición, dejó entrever la posibilidad de votar en contra de algunas iniciativas, aunque descartó la posibilidad de rechazar algunos asuntos como la incorporación de remanentes para obras que previsiblemente se llevará al pleno ordinario de mayo. "Haremos oposición, pero con responsabilidad", indicó. Además de pasar factura a sus antiguos compañeros de gobierno, incluso el Alcalde, al que Pacho señaló como "el principal responsable" de la ruptura del pacto, los ya ediles de la oposición defendieron la gestión realizada al frente de sus áreas. "Todas las viviendas rurales tienen al menos un punto de luz y acceso rodado a motor", reivindicó Pereira, mientras Pacho calificó como "un orgullo y un honor" haber podido formar parte de un gobierno que "deja un Oviedo mejor que hace cuatro años".