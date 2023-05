El ciclo "Conciertos del Auditorio", organizado por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y patrocinado por LA NUEVA ESPAÑA vivió anoche una de sus grandes citas de la temporada de la mano de Anne-Sophie Mutter. La violinista alemana desplegó ante los melómanos ovetenses, que abarrotaban el Príncipe Felipe, un nivel musical exquisito y un programa de gran atractivo, en el que se incluía "Ghost trio", pieza de Sebastian Currier que sonaba por primera vez en nuestro país. Esta parte del recital, donde Mutter se vio acompañada por Maximilian Hornung (violonchelo) y Lambert Orkis (piano), se completó mediante el "Trío en re mayor" de Beethoven.

Tras la pausa, ya sin Hornung, el público paladeó la belleza que encierran las "Romanzas para violín y piano" de Clara Schumann y la espectacularidad de la "Sonata para violín y piano n.° 3" de Brahms.

Los tres músicos matizaron cada compás interpretado, haciendo gala de un sonido bien timbrado, espléndido y adecuado a cada pasaje, plenos de elegancia y lirismo, generando unas atmósferas intimistas que calaron muy hondo entre los numerosos y respetuosos espectadores.

Para finalizar el recital, tras dos horas de velada musical, las propinas "Nice to be around" (J. Williams) y la "Danza húngara n° 1" (Brahms) para poner en pie, literalmente, al auditorio ovetense.