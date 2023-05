La moda infantil se ha llevado este año el galardón del II Concurso de looks de Comercio Local organizado por LA NUEVA ESPAÑA junto con Oviedo Tendenza. La alianza entre "7 Colores", una tienda de ropa para niños; y "Zona Óptica", ha recibido la mayor cantidad de votos en una encuesta realizada por este periódico. Ambas se declaran super contentas por el premio. Laura Mallada y su equipo de "7 Colores" estuvieron siguiendo las votaciones, emocionadas al ver cómo subían los votos. "Hay que impulsar al comercio local. Esto nos viene genial porque, además de ser publicidad gratuita, se notó mucho a la hora de ver crecer los números de seguidores en las redes sociales", asegura Laura Mallada. Por su parte, Eva Blanco, de Zona Óptica, no dejó de mostrar su asombro ante la victoria, aunque confesó imaginárselo "aunque sea un poco" debido a que como ella dice, "es un centro social del barrio", aseguró.caracter. Las dos ganadoras visitaron la Fábrica de Armas, con motivo del programa de actos de la III Semana de la Moda ovetense, para encontrarse con Javier Cuesta, concejal de economía y transformación digital del Ayuntamiento de Oviedo; Julio Zapico, director general de comercio y Bruno López, director general de Asturex. La experiencia ha sido altamente gratificante hasta al punto de que las dos triunfadoras no descartan volver a presentarse en una próxima edición.

«Me gusta mucho vender gafas a los niño; con ellos hay que tener paciencia y mano izquierda» Eva Blanco - Propietaria de "Zona Óptica"

–¿Qué ha supuesto para su negocio ganar el concurso de looks convocado por LA NUEVA ESPAÑA y Oviedo Tendenza?

–Estoy contenta y sorprendida. No suelo presentarme a concursos y no me lo esperaba. Me ha gustado mucho esta unión entre moda infantil y óptica.

–¿Es muy difícil elegir gafas para los niños?

–El modo más correcto de elegir gafas para niños y mayores es acudir a la óptica y probar modelos. A mi me gusta especialmente vender gafas a los más pequeños. Con ellos hay que tener paciencia. Suele ocurrir que niños de la misma edad lleven tallas diferentes. Les digo que los cristales polarizados tienen magia.

–Ahora la mayor parte de las firmas tienen colecciones infantiles...

–Sí, ahora es muy fácil en general encontrar la gafa ideal que te queda bien. Yo prefiero perder una venta a que el cliente se lleve algo que no le va. Si una montura no te queda bien tienes muchas posibilidades de no ver bien.

–¿Volvería a repetir?

–Sí. Yo estaba de baja con un pie roto cuando Laura me llamó y me enseñó los vestidos ideales que quería poner a la modelo.

«Desde la pandemia a los niños se les viste de forma más cómoda; sin dejar de lado otras opciones» Laura Mallada - Propietaria de "7 Colores"

–¿Lo suyo con la moda es vocacional?

–Llevo toda mi vida entre trapos. Mi padre y otros familiares son representante del sector de la moda. Con 22 años ya abrí una tienda y la tuve 15 años, hasta el 2013. Ahora me volví a animar, en plena pandemia. Tuve oportunidad de volver a abrir y estoy contenta. Los vecinos gastan en el barrio y eso es genial.

–¿Ha cambiado mucho la forma de vestir a los niños en estos años?

–A partir de la pandemia a los niños se les viste de manera más cómoda. Con algodones y mucho colorido, que a ellos les encanta. Ese es el estilo que tengo en mi tienda. Para el año que viene llega mucha pana y jerseys de punto. Las modas van cambiando.

–Es tiempo de celebraciones...

–Tengo siempre algo más vestido, más formal, ideal para celebraciones.

– ¿Ha notado la repercusión del premio?

–Notamos que nos siguen más en redes y mucha gente vino a la tienda pidiendo el vestido ganador. Oviedo Tendenza

me parece una iniciativa superimportante y animo a todos los comercios a que participen. Todas estas cosas dinamizan el comercio y son una buena manera de darse a conocer.