El letrado Antonio González-Busto, el nuevo decano del Colegio de Abogados de Oviedo, tomará posesión del cargo durante un acto solemne que tendrá lugar el próximo día 26 de julio. De este modo, González-Busto sustituirá oficialmente a Luis Carlos Albo al frente de la institución, aunque el trabajo de su equipo directivo no comenzará al cien por cien hasta el mes de septiembre. "El mes de agosto es el mes de vacaciones para la mayoría de los letrados y también para el personal del Colegio, así que esperaremos para ponernos a trabajar a tope. Eso no significa que no vayamos a estar si hay algún asunto que sea necesario atender", matiza el nuevo decano.

Antonio González-Busto asegura que va a cumplir a rajatabla todas las promesas de su campaña. Lo primero que hará, según sostiene, será darse de baja en la lista de los administradores concursales. "Eso sí que lo haré al día siguiente de asumir el cargo. Lo he prometido y no voy a dudarlo ni un instante", señala. También encargará una auditoría para conocer el estado de las cuentas del Colegio de Abogados tras la salida de Albo y su Junta de Gobierno. "Eso quedará para septiembre, pero queremos saber como están las cosas para poder comenzar a tomar decisiones", explica. El nuevo decano resultó ganador de las elecciones celebradas el pasado 29 de junio doblando en votos al decano saliente, Luis Albo, que fue el segundo con más apoyos. El ganador además triplicó en apoyos a los otros dos candidatos en liza, Javier Calzadilla y Carlos Cima.