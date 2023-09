Evaristo, Asturias y "Los Cuadernos del Norte"

Evaristo Arce Piniella acaba de recibir la distinción de hijo adoptivo de Oviedo, a sumar a la precedente de hijo predilecto de la Villaviciosa de sus raíces. Su rica personalidad, su trayectoria vital y sus principales méritos fueron puestos de relieve por Juan de Lillo en un texto de impecable ponderación al que me adhiero de la primera a la última palabra. Tal criterio de autoridad me da firme soporte para expresar lo que desde hace demasiado tiempo me exigía no callarme sobre la impronta marcada por Evaristo en su paso por la Caja de Ahorros de Asturias.

Tomo de la citada presentación los dos siguientes entrecomillados: "Sin embargo, la suya no fue una aportación de corta y pega, sino de verdadera creación, de contribución con sus múltiples ideas a la mejor imagen de la ciudad y de Asturias." Repito yo: de Asturias. Villaviciosa cumplió. Oviedo cumplió. ¿Asturias? Dicho queda. Quienes pueden, deben. "‘Los Cuadernos del Norte’ fue una publicación de gran prestigio en la que colaboraron firmas destacadas de España y de fuera de ella. Pero fue él quien la elaboró y la hizo posible en una circunstancia muy poco conocida. Un ejemplo más de sus méritos." El área cultural de la Caja de Ahorros de Asturias estuvo durante unos años organizativamente enmarcada, junto con otras, en la Secretaría General, cargo y competencias que me correspondió desempeñar, después de haber ejercido como secretario del consejo de administración de la propia entidad en momentos transformadores y difíciles. En ese periodo coincidí con Evaristo, de quien tanto aprendí. Evaristo le dio criterio y coherencia a la tradicional Obra Cultural de la Caja de Ahorros de Asturias, adscrita durante décadas a la Obra Benéfico Social, y animada hasta entonces por un voluntarismo no por ello carente de aciertos. Pero hay un antes y un después del ingente trabajo desarrollado por Evaristo, que elevó el reconocimiento de la Caja en el área cultural a las más altas cotas de prestigio en toda Asturias y más allá, trascendiendo fronteras, con reflejo de forma habitual en destacados espacios de medios nacionales, generales y especializados, y, por supuesto, regionales. Mencionar hitos, actos, publicaciones y exposiciones resultaría prolijo. Por ello quiero centrarme en "Los Cuadernos del Norte". Sin entrar en detalles, para contribuir modestamente a que la circunstancia muy poco conocida deje de serlo en lo posible, desde la doble responsabilidad de aquellos tiempos como secretario general y como miembro del Consejo de Dirección de "Los Cuadernos del Norte" al que me honro en haber pertenecido, puedo asegurar con incuestionable conocimiento que la prestigiosa revista cultural no habría sido posible, número a número, sin la profesionalidad e impagable dedicación de Evaristo Arce Piniella. "Los Cuadernos del Norte" publicados por la Caja de Ahorros de Asturias están indeleblemente vinculados a Evaristo, y así deberían ser, también, reconocidos y citados. Este hecho relevante permanecía en la sombra reducido al conocimiento de círculos bien informados. Era hora de alumbrar su verdadera dimensión.