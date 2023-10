El Ayuntamiento de Oviedo prevé tener equipamientos en los bajos del gasómetro de la Fábrica de Gas

No será el único edificio de todos los que define el nuevo plan que podrán alojar usos municipales. El propio Alcalde, Alfredo Canteli, juzgó ayer la propuesta de Mangado como "un proyecto extraordinario" que "resuelve un problema histórico en una zona muy abandonada". Según el regidor ovetense, el diseño que ha propuesto Ginkgo "va a integrar totalmente en Oviedo la parcela", incluyendo, señaló, a la vecina Fábrica de La Vega. "Se trata", resumió, "de que esa zona se conexione". Canteli aplaudió las grandes plazas proyectadas por Mangado en lugar de algunos elementos eliminados por su avanzado estado de deterioro y la contaminación de los suelos, como la marquesina de Sánchez del Río. "Es un proyecto con mucha zona verde, de recuperación de una zona abandonada y espero que se haga realidad muy pronto". El Alcalde no quiso arriesgarse a dar plazos e indicó que es el área regional Patrimonio la que debe intervenir. "Nosotros autorizaremos todo lo autorizable", expresó, "pero siempre y cuando tengan el visto bueno previo de Patrimonio". En todo caso, Canteli avanzó que cuenta con que eso se produzca y que el Plan Mangado pueda desarrollares: "Ya está negociado con ellos y creo que se va a producir", afirmó.

El responsable del área de Planeamiento, Nacho Cuesta, también tuvo buenas palabras para el trabajo del arquitecto navarro y sus tres documentos que ya se han empezado a tramitar: la modificación parcial del Plan General, el Plan Especial y la modificación del catálogo. "Es un proceso de evidente transformación urbana de un ámbito que hasta ahora estaba ajeno por completo a la ciudad. Con este proyecto logramos que se integre por completo, como una conexión entre nuestra historia, nuestro pasado, que es el casco antiguo, y ese foco de modernidad que supondrá la Fábrica de la Vega, nuestro futuro". En lo referente a esta vecindad con el centro histórico, y pese a que Mangado no ha incluido la idea de la pasarela elevada que sobrevolaba la muralla y conectaba la Fábrica de Gas con el Antiguo, Canteli afirmó que todavía se está trabajando y que el Ayuntamiento no la descarta de forma definitiva.

Cuesta reiteró los "problemas estructurales" señalados por Mangado para concluir que es "muy complicado que se pueda recuperar la marquesina", y aplaudió la conservación del edificio de oficinas, el gasómetro y la nave de la Popular Ovetense. La presencia de pisos en todos estos elementos, expresó, "está en la línea de regeneración de otros espacios industriales europeos donde en el interior de estructuras se ha actuado con esa vocación residencial". "Que la propuesta venga de la mano de un arquitecto tan minuciosos y con esa trayectoria de respeto al pasado y mirada al futuro como es Mangado, permite intuir un resultado muy estimulante".

La izquierda local no vio con tan buenos ojos estos planes. El PSOE manifestó, a través de su concejal Juan Álvarez, que la propuesta "duplica la edificabilidad residencial y solo beneficia a los intereses privados, pero en nada a la ciudad". El edil lamentó que el Ayuntamiento pudo adquirir por poco más de cuatro millones de euros todo el recinto hace cuatro años y no lo hizo. "Ahora el fondo pretende revalorizar su inversión, la Fábrica de Gas sigue deteriorándose y el Ayuntamiento gastando miles de euros en alquilar espacios y oficinas para distintos servicios. Estamos ante otra oportunidad perdida".

Convocatoria-IU calificó de "paso atrás" el proyecto y lamentó su transformación "en un mero proyecto residencial privado". El colectivo "Fábrica de Gas e Ideas" expresó su rechazo: "Se carga la fábrica, las alturas parecen desmesuradas, parece que en Oviedo todo lo que se llame especular, es válido", señaló uno de sus portavoces, Waldo Valbuena.

Canteli dice ahora que no llevará los servicios locales al Calatrava: "Sería apuñalar al Antiguo"





El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, dio ayer un giro de timón al proyecto municipal relativo a las plantas comerciales del Calatrava, cuya compra íntegra se planteó hace cinco meses por parte del gobierno local con la idea de agrupar allí los servicios municipales. Canteli fue tajante y descartó, ahora, trasladar la sede administrativa del Ayuntamiento al barrio de Buenavista. "Eso sería una puñalada al Antiguo y no la vamos a dar", zanjó. Canteli se excusó con el argumento de que fue una idea que "se habló en campaña" pero negó su paternidad: "No lo dije yo". En realidad, la propuesta trascendió una semana después del 28 de Mayo, pasadas ya las elecciones, y vino respaldada por Nacho Cuesta, concejal de Infraestructuras y Planeamiento que lleva desde el principio las negociaciones con el fondo suizo propietario de las tres plantas para llegar a un acuerdo por el que el Ayuntamiento recupere la propiedad. Si hasta entonces se había filtrado que la propuesta era dejarle una de las tres plantas a los propietarios, en ese momento Cuesta sugirió que se había abierto una nueva vía de negociación para que el Ayuntamiento se quedara con la totalidad del edificio. La idea era, en ese momento, desplazar allí los principales servicios municipales, agrupar a 800 trabajadores dispersos por diversas sedes y limitar el edificio consistorial del Antiguo a sede institucional. El Alcalde, que guardó silencio aquellos días, manifestó ayer que "el Ayuntamiento en pleno tiene que continuar allí si queremos recuperar el Antiguo". No obstante, también insistió en que la administración local debe hacerse con las plantas comerciales del Calatrava, aunque no detalló la función. "Haremos cosas, tenemos proyectos, no lo queremos para tenerlo cerrado, es importante para la zona del Cristo", relató. Canteli confió, además, en que puedan llegar pronto a un acuerdo con el fondo y resolver también las deudas de IBI que pesan sobre la propiedad.