La cantera de las ONG asturianas abarrota el Calatrava: la solidaridad asturiana requiere relevo

"La diferencia entre ayudar a los demás y no hacerlo solo está en la voluntad". Es el lema que 40 entidades de voluntariado asturianas intentaron grabar a fuego en el corazón de casi 1.200 adolescentes, que abarrotaron ayer el Palacio de Exposiciones y Congresos del Calatrava en el Día Internacional del Voluntariado. Los jóvenes, de entre 14 y 18 años y procedentes de distintos puntos de Asturias, se pusieron a prueba en varios talleres simultáneos, con juegos de rol, manualidades o diálogos. "No es que sean insolidarios, sino que muchas veces viven aislados de ciertas realidades", apuntaron las voluntarias de la Fundación Padre Vinjoy al terminar una actividad en la que los adolescentes se ponían en los zapatos de inmigrantes o de personas sin recursos. Lo confirman sonrientes las alumnas Mencía Blanco y Andrea Fernández, que aseguraron que durante el taller se hicieron preguntas "que no se habían planteado hasta ahora".

Mientras los jóvenes apuraban sus actividades, se presentaron los datos preliminares del informe sobre el estado del voluntariado en Asturias, elaborado por la Universidad de Oviedo. Celestino Rodríguez (decano de la Facultad de Formación del Profesorado y coordinador del trabajo) explicó que las entidades solidarias están satisfechas con los recursos materiales pero que necesitan más recursos humanos. El principal déficit se encuentra en los hombres, ya que hay mayoría de mujeres voluntarias, y sobre todo en el grupo de menores de 30 años, donde echan en falta caras nuevas. Para paliarlo, Rebeca Cerezo, del área de cooperación de la Universidad, señaló que "es muy importante acercarse a las estudiantes". Y añadió que están planificando jornadas de concienciación en todos los campus universitarios. Además, habló de la formación específica del voluntariado, otro de los aspectos a mejorar en algunas entidades, según el informe. En la jornada participó la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, que recalcó que el Principado ha aumentado en 245.000 euros la financiación de las entidades de voluntariado (en torno a un 12%). Álvarez fue la encargada de entregar los diplomas en el último evento del día: el XIX Concurso escolar de Carteles y Vídeo, amenizado por Alejandra Hevia, de la Asociación Los Glayus. El alumnado de toda Asturias presentó al certamen 683 carteles, de los que salieron doce ganadores (uno por cada mes del año). También se premió una colorida obra para decorar una libreta y un vídeo, que fue proyectado en el auditorio. Pola de Siero, Pravia y Cangas del Narcea fueron las localidades que se llevaron más galardones, entre la euforia de algunos y la decepción de otros. Por su parte, el IES La Ería salvó el orgullo de Oviedo con dos galardones, aunque el objetivo iba más allá de los premios. "Canalizad toda esa energía hacia una acción voluntaria. Será riqueza para la juventud asturiana", zanjó Melania Álvarez.