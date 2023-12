La agenda de los Reyes Magos en Oviedo: hablan los tres conocidos ovetenses que les asistirán

Sus majestades los Reyes Magos de Oriente ya conocen el nombre de sus ayudantes principales para afrontar el mágico pero laborioso reparto de regalos entre los niños de Oviedo. En la noche del próximo 5 de enero, Melchor, Gaspar y Baltasar contarán con la colaboración de tres caras conocidas en la capital asturiana. El ingeniero y empresario de astilleros, Álvaro Platero; el urgenciólogo y presidente del Colegio de Médicos de Asturias, Luis Antuña y el sociólogo Prince Kennedy Yyoha participarán en la tradicional Cabalgata de Reyes. Desde un día antes, los tres estarán en el Palacio de Exposiciones y Congresos del Calatrava para una recepción real, que fue masiva en la pasada edición. Recibirán a los niños de 16.30 a 20.00 horas el 4 de enero; y de 11.00 a 14.30 horas el 5 de enero.

La cabalgata principal mantiene su recorrido respecto a las pasadas ediciones. La salida se tomará a las 18.30 horas en la calle Independencia. Tras pasar por Uría, Fruela, Pozos y Ramón y Cajal, se producirá la adoración al Niño Jesús del belén situado en la plaza de la Catedral. Desde ahí se iniciará el camino de vuelta, avanzando por las calles Jovellanos y Argüelles hasta alcanzar la plaza del Carbayón. Después, rodeará el Campo San Francisco por Melquíades Álvarez para terminar el recorrido en el punto de partida, la calle Independencia, en torno a las 20.30 horas. Además de Sus Majestades, tomarán parte en el desfile el Príncipe Aliatar y la Banda de Música "Ciudad de Oviedo".

Platero y Antuña suceden en sus puestos al empresario José Manuel Ferreira y al profesor de Universidad Alfonso Palacio, encargados el año pasado de echar un cable a Melchor y Gaspar, mientras que Prince Kennedy Yyoha, todo un veterano en estas lides, repetirá de nuevo en su papel como hombre de confianza de Baltasar, al que asistió por primera vez en sus visitas a Oviedo allá por el año 2006. Sus Majestades también tendrán tiempo de visitar los centros sociales y de saludar a los niños de las zonas rurales del concejo. Estas cabalgatas tendrán lugar el mismo día 5, en horario de mañana y tarde, a partir de las 11.30 y de las 17.00 horas.

"Nunca estuve en la Cabalgata de Oviedo, va a ser precioso vivirla de esta manera" Álvaro Platero - Empresario de astilleros

Las tres personas elegidas por el Ayuntamiento para asistir a los Reyes Magos no se conocen personalmente, pero comparten su ilusión por participar en la Cabalgata. El exitoso empresario Álvaro Platero, presidente de Astilleros Gondán en Figueras (Castropol) fue premiado en noviembre por el Club de Rotarios de Oviedo con el "Paul Harris", la máxima distinción del colectivo, y acumula numerosos reconocimientos como ingeniero. Aunque el día 5, será un debutante. "Participé muchas veces en Castropol, nunca estuve en la cabalgata de Oviedo. Va a ser precioso vivirla por primera vez de esta manera", explica. Por las referencias que tiene, espera que el evento sea "una pasada" y que la gente abarrote las calles de la capital. Dice que hace buen tándem con Melchor porque los dos son "grandotes" y señala que es "un honor" que el Alcalde le haya elegido para este rol.

"Mi designación en un día tan mágico es un guiño de la ciudad a todo el colectivo médico" Luis Antuña - Médico de urgencias

Por su parte, Luis Antuña, médico de urgencias y presidente del Colegio de Médicos de Asturias, se muestra emocionado con el nombramiento. "¡Cómo no me va a hacer ilusión!", reconoce. Como ayudante de Gaspar, quiere representar la alegría para niños, padres y abuelos, en el que será su debut como asistente real. "Me encanta la Navidad porque es un momento de confraternización y de disfrutar con familia y amigos", relata. Le acompañarán sus hijos, a los que ya les pilla algo mayores y será un día especial para sus sobrinos, que aún están en la edad de la ilusión por los Reyes. Por otro lado, considera que su designación tiene algo de "magia" en un día tan especial: "No es algo individual. Creo que es un guiño de la ciudad a todo el colectivo médico. Nos sentimos muy queridos".

"Es un privilegio desfilar otra vez. La ilusión de estar con los niños se renueva cada año" Prince Kennedy - Sociólogo y creador cultural

Mucha más experiencia tiene Prince Kennedy Yyoha. Este sociólogo y creador cultural ha perdido la cuenta de las veces que ha desfilado en Oviedo el 5 de enero, aunque mantiene intacta la ilusión del primer día. "Para mí es un privilegio. La ilusión de estar con los niños se renueva cada año. Es una experiencia muy educativa que te cuenten sus deseos", expone. Kennedy. Nacido al oeste de Nigeria, está embarcado en un proyecto para fomentar la enseñanza y la seguridad alimenticia en África. Las cabalgatas lo han convertido en una celebridad en Ventanielles, el barrio en el que reside. "Desde que ayudo a Baltasar, la gente me para por la calle", confirma.

Los tres asistentes de los Reyes ya cuentan los días para la Cabalgata ovetense, que en 2023 dio cita a 1.600 participantes, entre figurantes y bandas, así como con caballos, ovejas, cabras y ponis, entre otros animales.