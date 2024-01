El Consistorio agiliza la licitación de la obra del Auditorio para empezar a ejecutarla en mayo

El Ayuntamiento de Oviedo ya ha iniciado los trámites para agilizar la licitación de las obras que se van a ejecutar en el auditorio Príncipe Felipe para garantizar la seguridad del edificio contra los incendios y para acabar con las restricciones de aforo que llevan años aplicándose al no cumplir las instalaciones con la normativa. Si se cumplen los plazos que baraja el Consistorio, las obras darán comienzo en el mes de mayo y tendrán un plazo de ejecución de seis meses. Una vez que finalicen los trabajos, que saldrán a concurso por 2.350.000 euros, el equipamiento volverá a funcionar a pleno rendimiento. "Vamos a garantizar un nivel de seguridad que va a ser incluso superior al que exigen las normas. Estamos trabajando para tener una propuesta de adjudicación en abril y para que las obras arranquen como muy tarde en mayo", explica Nacho Cuesta, el concejal de Planeamiento e Infraestructuras.

Aunque los trabajos necesarios para poner a punto el Auditorio son de calado, Nacho Cuesta asegura que las obras no van a afectar al funcionamiento del equipamiento cultural. "No cabe duda de que es un proyecto complejo, pero los trabajos se van a llevar a cabo sin interrumpir la programación en ningún momento", señala el edil. "Las actuaciones de más relevancia, sobre todo las que se van a ejecutar en la sala principal, se harán durante el verano porque la actividad del Auditorio es mucho menor que el resto del año", añade Cuesta. El equipo de gobierno que dirige Alfredo Canteli ya tiene desde hace tiempo un proyecto "basado en prestaciones" para el Auditorio, es decir, un plan de actuaciones que permite encontrar soluciones arquitectónicas "poco invasivas" con respecto a la estructura del edificio a la hora de ejecutar las obras para adaptarse a la normativa contra el fuego. "Cuando llegamos en el año 2019 nos encontramos con un proyecto agresivo para el Auditorio y lo que hicimos fue cambiarlo para tratar de cuidar al máximo un edificio tan importante", dice el edil de Planeamiento e Infraestructuras.

Nacho Cuesta asegura que las obras del Auditorio son solo un ejemplo para demostrar que el Ayuntamiento no está atado de pies y manos y que puede lanzar licitaciones de proyectos importantes para Oviedo a pesar de que aún no se han aprobado los presupuestos municipales de este año. "Las cuentas están acordadas en Junta de Gobierno y eso ya nos permite agilizar las licitaciones con anticipados de crédito. Es decir, aunque todavía no podemos firmar esas licitaciones, sí podemos ir ganando tiempo con los trámites para tenerlos listos cuando tengamos disponibles los recursos que nos permitan actuar", explica Nacho Cuesta.

Más proyectos

Las obras para adaptar el Auditorio a la normativa contra incendios no son el único proyecto que ha activado el Ayuntamiento. El concejal de Infraestructuras y Planeamiento asegura que "hay otros muchos" que están "lanzados" administrativamente , que ya cuentan con memoria y propuesta de gasto, y cuyas licitaciones también están ya en marcha. Uno de los que citó Cuesta es la adecuación del edificio que tiene el Ayuntamiento en la calle Campomanes para habilitar el futuro centro de Servicios Sociales, el equipamiento llamado a servir de cabecera para el resto de las Unidades de Trabajos Sociales del Consistorio. "Va a ser una actuación plurianual que supone una inversión de 575.000 euros. Para este año ya están consignados 185.000 euros y el resto irá para el siguiente. Una vez que se aprobaron los presupuestos en Junta de Gobierno ya estamos en disposición de tramitar las licitaciones de obras y proyectos sin esperar a que el Pleno apruebe las cuentas", insiste Nacho Cuesta.

Otra de las licitaciones que ya están en marcha es la de las obras de rehabilitación integral de las piscinas del Oeste, una actuación que además de contar con una importante ayuda europea –2,6 millones de euros– necesita un plus de inversión municipal. "También tenemos lanzada la licitación para un proyecto tan importante como este, que nos va a costar 350.000 euros. Este año está previsto un gasto de 150.000 euros y estamos trabajando para que todo vaya lo más rápido posible", dice el concejal del área de Planificación e Infraestructuras. Nacho Cuesta añade a la lista de proyectos que ya están en la rampa de salida para ser ejecutados a lo largo de este año la rehabilitación de la fachada del casino de Trubia. "Esta es una obra de menor calado en cuanto a inversión económica, pero no por eso es menos importante para los vecinos de la localidad", sostiene el concejal.

Nacho Cuesta, que durante el primer Pleno del año reconoció el bajo nivel en cuanto a ejecución de las inversiones planificadas para el 2023, tiene muy claro que el ejercicio que acaba de comenzar va a ser totalmente diferente. "El aumento de precios por la guerra de Ucrania y otros muchos condicionantes nos impidieron ejecutar inversiones, pero este año va a ser totalmente diferente", asegura Cuesta.