La concejal de VOX Oviedo y portavoz en la Comisión de Economía del Ayuntamiento, Elena Figaredo, tras la aprobación inicial de los presupuestos municipales durante el Pleno extraordinario celebrado ayer, analiza y desgrana las cuentas presentadas por el equipo de gobierno que encabeza el Alcalde, Alfredo Canteli.

–¿Qué importancia le da VOX a los presupuestos municipales?

–El éxito de la actividad municipal requiere la fijación de unos objetivos concretos, la planificación de los métodos para alcanzarlos y el control de los resultados para evitar desviaciones que impidan el cumplimiento de los logros, y el presupuesto es el instrumento para concretarlos. El PP de Canteli no se caracteriza por su competencia en planificar. Tan es así, que no ha sido capaz de traer un presupuesto en tiempo y forma.

–¿Qué le parece el presupuesto para 2024?

–Es un «corta y pega» del presentado en 2023, incluso en inversiones, lo cual indica que no han tenido que planificar mucho. Hay servicios públicos obligatorios en función de la población que son imprescindibles, pero en la zona rural en varios de ellos se puede mejorar la gestión: alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, transporte urbano de viajeros o medio ambiente urbano. Así, reclamamos que se atiendan bien las necesidades de desbroces, accesos rodados, alcantarillado y TUA a la zona rural.

"El Ayuntamiento debe ser un referente de la cultura de la vida y ejemplo de apoyo a la natalidad, la mujer y la familia"

-¿VOX también considera que se ha recortado en Servicios Sociales como dice la izquierda?

–Respecto a los Servicios Sociales, resaltamos el esfuerzo que hacemos los ovetenses para financiar los 2.668.013,17 euros que el Principado de Asturias debería financiarnos al detentar ellos esa competencia. Es muy hipócrita que el PSOE, que tiene en sus manos el Gobierno de Asturias, venga aquí a decirnos que reducimos en Servicios Sociales cuando estamos cofinanciando una política de su competencia, por ello exigimos al gobierno municipal que por el órgano competente se adopten los acuerdos oportunos para solicitar la delegación de la competencia, tanto en Servicios Sociales como en Escuelas Infantiles de primer ciclo, en las que la aportación de los ovetenses asciende a 3.240.144,65 euros.

–También se habla mucho de la protección de la mujer...

–En ese aspecto, en VOX Oviedo somos más ambiciosos que el equipo de gobierno, proponiendo un incremento de 70.000 euros en aplicaciones destinadas a ampliar el uso de la Casa de Acogida a mujeres víctimas de violencia doméstica, no solo a las víctimas de agresores varones heterosexuales, Hemos de dar un giro a las políticas de la izquierda que con su Ley del «sí es sí», ya son más de 1.200 las reducciones de condena y 120 excarcelaciones de violadores.

–Y ¿qué proponen?

–Abrir la Casa de Acogida a mujeres embarazadas que, por motivos familiares, sociales u otros no cuentan con apoyo para poder continuar con su proyecto de vida. El Ayuntamiento debe apoyar a las mujeres que desean tener sus hijos y no abandonarlas a la soledad e individualismo del aborto. También proponemos una línea de ayudas para mujeres embarazadas. El Ayuntamiento de Oviedo debe ser un referente de la cultura de la vida y ejemplo y transmisor de que los poderes públicos si pueden apoyar la natalidad, la mujer y la familia.

"Proponemos que se incrementen las ayudas a los libros escolares en 100.000 euros, para llegar a un 60% más de niños"

–Ustedes son críticos con la partida destinada a Cooperación Internacional…

–Sí, porque a pesar de haberse reducido en 350.000 €euros las subvenciones a Cooperación al Desarrollo, no es suficiente porque los ovetenses no entienden por qué habiendo necesidades en servicios públicos básicos se dedique un céntimo a otros lugares fuera del término municipal. Proponemos que con ese dinero se apoye a ADAFA, y a ANDADE, asociaciones de familiares de enfermos con Alzheimer, y asociación de familiares de amputados, para tener un local por la gran labor social que realizan apoyando y asesorando a las familias. También queremos denunciar la subvención a CODOPA porque no se puedan dar 20.000 euros a un chiringuito social-comunista que actúa bajo la perspectiva de género y que de manera coercitiva exige a los ayuntamientos financiación para la realización de sus políticas de atraer inmigrantes ilegales.

–¿Qué tiene que decir sobre las becas para libros?

–Proponemos que se incrementen las ayudas a los libros escolares en 100.000 euros, lo que permitiría elevar el umbral de renta hasta un importe que nos permita llegar a un 60% más de niños, manteniendo la cuantía de la ayuda. En VOX apoyamos a las familias.

–VOX ha sido muy crítico con el capítulo de Festejos...

–En este el apartado se sube la partida del alumbrado festivo en 496.200 euros, hasta los 3,1 millones, pero se reducen los créditos para la participación ciudadana en la organización de fiestas en 130.000 euros. Así, la sociedad de La Balesquida, que organiza el Martes de Campo, o la Sociedad Ovetense de Festejos, organizadora del tradicional Desfile del Día de América, y también las asociaciones de vecinos que con tanto mimo organizan sus fiestas año a año, ven reducidas sus aportaciones.

"Censuramos el despilfarro de 1.015.262,84 euros en medios de comunicación y 3.191.829,29 euros en luces"

–También han denunciado en multitud de ocasiones el despilfarro y el gasto superfluo. ¿Lo ven en este presupuesto?

–Sí, así es. Censuramos las políticas de despilfarro y apariencia con todo ese gasto en luces y en medios de comunicación: 1.015.262,84 euros € en medios de comunicación y 3.191.829,29 euros en luces. ¿De verdad es necesario gastarse tanto? Esta democracia mediática que financiamos todos los ovetenses es un despilfarro.

–¿No ve nada bueno en estas cuentas del PP?

–Encontramos algunos aspectos positivos en estas cuentas: Rebaja –aunque muy insuficiente– del IBI, ajuste de las inversiones a las ejecuciones reales que se van a hacer durante el mandato, reducción de las partidas a Cooperación Internacional, reducción de la partida de igualdad e incremento de las ayudas a comedores escolares. Aunque, al final, todo dependerá de cómo se gestionen o ejecuten estos presupuestos. Vamos a estar vigilantes.

–Entonces, ¿qué propondría VOX en «sus» presupuestos?

-Unos presupuestos de VOX garantizarían la prestación de los servicios públicos básicos con estándares de calidad más altos que los actuales, porque gestionamos más eficientemente. También garantizaría una defensa de nuestros vecinos, de nuestras fiestas y de nuestras tradiciones, apoyando a las familias y a los emprendedores para que puedan desarrollar su proyecto de vida en Oviedo y por ello haciendo de Oviedo una ciudad viva. También reflejarían una bajada de impuestos, que conllevaría una eliminación de todo el gasto superfluo. Y aunque el PP crea que estos presupuestos que nos presentan son los mejores para Oviedo, con nuestras aportaciones sería mejor, y así lo pondrán de manifiesto las urnas dentro de 3 años y medio.