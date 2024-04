Vox acusa a Canteli de «dar la espalda a 7.800 jóvenes ovetenses»

La concejal de Vox en Oviedo Alejandra González Roqué aseguró ayer que «el PP de Canteli ha demostrado una total falta de voluntad y compromiso con los jóvenes ovetenses y sus familias». Sus palabras son la respuesta al rechazo, en el Pleno del martes, a su propuesta para ampliar el programa de actividades destinadas a los jóvenes y crear un Plan Estratégico Integral para combatir la soledad no deseada en la juventud en Oviedo. Para la edil de Vox «rechazar la creación de un plan para combatir la soledad no deseada en la juventud en Oviedo desde la prevención, detección e intervención es dar la espalda a más de 7.800 jóvenes ovetenses». González respalda sus palabras con los datos de algunos estudios que indican que «más del 25% de jóvenes entre 16 y 29 años sufren soledad no deseada», con lo que en Oviedo, concluye, «podríamos estar hablando de más de 7.800 jóvenes, datos suficientemente alarmantes como para abordar un problema de semejante magnitud».