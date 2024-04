Barbón vuelve a clase con Fernando Álvarez

El alumno Adrián Barbón recibió en su lugar de trabajo, la sede de Presidencia, al profesor que organizó hace años, cuando cursaba estudios de secundaria, la que fue su primera visita, con su curso, al Parlamento regional, Fernando Álvarez. "Nos dijo: ‘Algún día estaré sentado ahí’", señalando los asientos del hemiciclo que ocupan los diputados, recordó ayer el que fue profesor de Historia del jefe del Ejecutivo autonómico en lo que es ahora 4.º de ESO y de Geografía en 2.º de Bachillerato en el IES David Vázquez de Pola de Laviana.

Fernando Álvarez, que visitó la sede de Presidencia acompañado de una veintena de alumnos de 1.º de Bachillerato del IES Doctor Fleming a los que imparte la asignatura de Historia del mundo contemporáneo, destacó que Barbón era "buen alumno, aplicado", y le interesaba la historia. "Tenía ya vocación política", añadió sobre el máximo responsable del Gobierno regional, con el que sigue manteniendo contacto años después. La visita duró alrededor de tres horas y más de la mitad se empleó en "una tertulia con el presidente en la que pudimos hacerle preguntas", aseguró la alumna Marina Martínez. "Fue muy interesante", afirmaron los estudiantes tras la visita.

"Me gustaron las instalaciones de Presidencia", comentó Ramiro Muñiz. Esta visita, indicó Mario Prada, "nos permitió conocer este edificio porque habíamos ido a la Junta General, pero aquí no". Los estudiantes del IES Doctor Fleming se hicieron fotografías en la sede de la Presidencia del Gobierno y con Adrián Barbón. También trasladaron al político lavianés preguntas sobre diversos asuntos. "Me informo sobre la actualidad y para la visita más", dijo Prada. El vial de Jove y el transporte ferroviario salieron en la charla.

