Puntillismo francés y Romanticismo

Si "París bien vale una misa", su orquesta de cámara merece regresar, con todos los honores, al Auditorio Príncipe Felipe. En esta ocasión, sin Lars Vogt, pero acompañados por el pianista francés David Fray y bajo la batuta de Nil Venditti, desarrollando un programa inmensamente atractivo. La agrupación transpirenaica se mostró compacta y muy equilibrada en la obertura "Las Hébridas", de F. Mendelssohn, evidenciando un sonido terso y cálido, prestando especial atención a la articulación y el volumen y siempre muy cuidadosos en la afinación.

La interpretación del "Concierto para piano n.º 9" de Mozart fue in crescendo a lo largo de los tres movimientos que lo forman. Fray exhibió una pulsación bastante nítida que favoreció sin duda la musicalidad mozartiana. Sin embargo, su ímpetu le hizo apresurarse en varios pasajes, desajustándose levemente con la orquesta en la caída de algunos acordes. Detalles que se fueron puliendo bajo la atenta mirada de Venditti hasta mostrarse perfectamente ensamblados en el Rondó: Presto final. No obstante, este hecho no empañó una gran ejecución en la que sobresalió el movimiento lento, donde David Fray recreó con mucho tino una atmósfera sugerente y evocadora que explotaría, con mayor expresividad si cabe, en el "Impromptu n.º 3 en sol bemol mayor" de Schubert que ofreció, a modo de propina, a los agradecidos asistentes.

Para la segunda mitad se reservaba la "Sinfonía n.º 1 en do mayor" de Bizet. Obra de juventud del compositor de la ópera "Carmen" donde la agrupación francesa supo plasmar el carácter que requería cada uno de los movimientos. Temperamental el primero, lírico el segundo y más ágiles y coloristas los dos últimos, creciendo desde una cuerda extraordinaria a unas maderas superlativas. El regalo final llegó previa consulta democrática: la directora preguntó al público si preferían Mozart o Rossini. Ganó Rossini y sonó "La scala di seta".