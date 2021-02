Ziganda se moja. El entrenador del Oviedo huye de los grandes titulares, pero tampoco evita ninguna cuestión. El Oviedo atraviesa una situación difícil en la temporada, actualmente más pendiente del descenso que de los puestos de play-off. De ahí que el foco se sitúe en el futuro más inmediato y también sobre el objetivo deportivo. Los jugadores azules hablaron varias veces de play-off y Ziganda rebajó el suflé. El último que se manifestó respecto al tema fue Arturo Elías, máximo accionista.

También habló de la promoción. Ziganda dijo en su momento que ni Arturo Elías se lo había pedido, pero esta mañana en El Requexón asumió el mensaje del mexicano con total naturalidad. "Me parece bien que el propietario aspire a lo máximo y que tenga ilusión y ambición. No cuesta nada ser ambicioso. Somos nosotros en el campo los que lo tenemos que demostrar. Los resultados no están llegando, pero por ganas no va a ser. Entrenamos y nos preocupamos mucho de dar la sensación de que queremos ir a por los partidos. Quedan muchos partidos y tenemos que ir domingo a domingo, a ver dónde estamos en abril”, dijo Ziganda.

No fue la única cuestión sensible al club sobre la que se manifiesta el entrenador en los últimos tiempos. Hoy también analizó la situación de Borja Sánchez, pendiente de renovar. Ziganda animó al club a cerrar dicha operación, que está cerca de cristalizar. “Por supuesto que sí (sobre si le gustaría que renovase), pero es cosa de Borja y del club. A mí me encantaría que un jugador como Borja apostase como el Real Oviedo y al revés”. Hace poco el navarro también respaldó a Juanjo Nieto, que acaba contrato y ya tiene oferta de otros equipos.

La otra cuestión que preocupa al Oviedo es la sequía de Leschuk, que además es el único punta referencia de los azules. “Es un jugador que no tiene el premio al trabajo que está haciendo. No está empezando, tiene experiencia. No tiene la eficacia que nos gustaría a todos, pero es fútbol. Tiene la conciencia tranquila. A partir de ahí, el rendimiento es importante. Tiene actitud y hay que apoyarle. Hasta ahora está teniendo la suerte de ser el que está jugando todos los días”.