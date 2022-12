La historia de Juan Luis, el jugador del Oviedo que dejó el fútbol por una grave lesión: "Todavía se me ponen los pelos de punta"

Pasea sonriente en El Requexón. Saluda a viejos conocidos. Hace alguna foto y responde el móvil. Parece contento, pero el recuerdo sigue presente. "Cuando entro se me ponen los pelos de punta recordando el choque. En ese momento supe que mi carrera deportiva se había acabado". Habla Juan Luis (Boroñes, Laviana, 1977) en el mismo sitio donde todo cambió para aquel centrocampista que en el año 2007 jugaba en el Oviedo.

El 6 de septiembre de aquel año, con el equipo en Tercera y Lobo Carrasco de entrenador, el asturiano sufrió una lesión brutal en un entrenamiento tras un choque con Stefan. Pudo incluso perder la pierna. El diagnóstico: luxación completa de su rodilla derecha. Probablemente la lesión más grave sufrida jamás por un jugador del Oviedo en toda su historia. Tuvo que ser evacuado en una Uvi móvil y pasó un mes en el hospital antes de ser operado para reconstruir los ligamentos. Tuvo que dejar el fútbol. "Me retiré y empecé a trabajar. Ahora estoy en Iberdrola y soy profesor de Educación Física, aunque nunca ejercí. La lesión me afectó mucho en lo psicológico y me quise apartar del mundo del fútbol", recuerda Juan Luis, que reside desde entonces en Madrid, ciudad que ya conocía tras su paso por el Alcorcón.

La visita de Juan Luis a El Requexón tiene significado especial a pocos días del duelo copero entre el Oviedo y el Atlético de Madrid por la figura de Luis Aragonés, exentrenador de ambos equipos, ya fallecido. Luis Aragonés acudió al HUCA para transmitir ánimos a Juan Luis. De aquellas el técnico era el seleccionador nacional y pocos días después del incidente en El Requexón España jugaba ante Macedonia en el Tartiere. La escena de Luis apoyando a Juan Luis, lloroso en la cama, se hizo muy popular. "Fue un detallazo, porque además por aquel entonces la situación en la selección estaba muy tensa. Me acordé de Luis cuando vi que al Oviedo le tocó el Atlético de Madrid", asegura el exfutbolista.

Juan Luis aprovechó la mañana de ayer para recordar viejos tiempos con personas del club que estaban en su época, como Jon Carrera, Mario Prieto o Jaime Álvarez. "Me dicen que estoy más en forma que antes", bromea. En la actualidad puede hacer vida normal tras su lesión. Incluso practica bicicleta, aunque no corre. Pese al paso de los años, recuerda perfectamente aquel choque. "Estábamos jugando un tres para tres, se me fue el pie de apoyo, me quedé clavado y a Stefan se le fue el balón largo. Me quedó la pierna recta y zas. Lo que recuerdo desde entonces es un dolor inhumano". Dieciséis años después, a Juan Luis todavía le reconoce algún aficionado por la calle, pero ahora él es el hincha. "Siempre veo al Oviedo y voy a todos los partidos que son en Madrid. El del Atlético me pilla fuera, pero a ver si puedo cambiarlo", asegura Juan Luis mientras sale de la ciudad deportiva, donde acabó su carrera.