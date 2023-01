La intrahistoria de la llegada de Vallejo al Oviedo: "Míster, en Segunda juego contigo"

Hace solo dos semanas nadie lo veía claro. Las fichas estaban sobre la mesa y no se movían. El Oviedo tenía a Manu Vallejo como su principal objetivo para reforzar el ataque. Había otros jugadores en el radar por si la opción del gaditano no prosperaba, pero no un “plan b” claro. Las alternativas no convencían en comparación a Vallejo. Se trataba del jugador ideal para el Oviedo acutal: velocidad, desborde, conocimiento de la categoría y confianza de Álvaro Cervera, el técnico azul. Sin embargo, el pesimismo era palpable. En el club azul creían que el jugador apuraría sus opciones en Primera División porque así lo había dicho el jugador y sus agentes. Desde su entorno iban más allá. "¿Vallejo al Oviedo en este mercado de invierno? Casi imposible". Poco a poco lo imposible pasó a no descartable. Luego, a posible. Después, a probable.

Y ayer, a todo hecho, con Vallejo ya en la capital asturiana para firmar su contrato y empezar a entrenar. La insistencia de Cervera y la rapidez del Oviedo en el mercado han acabado con Vallejo vestido de azul en forma de cesión. El técnico ha tenido un papel directo en su contratación. El círculo del jugador define lo sucedido con una frase: "Cervera lo ha vuelto loco para que firme por el Oviedo". Pero el club azul se salió con la suya y Vallejo también está muy satisfecho con el desenlace de la operación. No jugará en Primera, pero sí lo hará en un histórico y de la mano del entrenador que más jugo le ha sacado en su carrera, cuando despuntó en el Cádiz. El gaditano se salió con Cervera en Segunda sin apenas tener experiencia y el Valencia pagó por él en 2019 ocho millones de euros. Vallejo, además, ha cumplido la "promesa" que le hizo a su otra vez técnico. El extremo habló con Cervera durante el mercado y fue claro con él sobre su futuro. "Míster, en Segunda solo iré al Oviedo para jugar contigo". Dicho y hecho. Porque ofertas no le faltaron al joven jugador gaditano. Varios equipos de Segunda se interesaron por su situación y el Zaragoza fue el que más empeño puso. La posición de Vallejo no cambió, para felicidad del Oviedo y de Cervera, que ya puede contar con su jugador preferido. En el club ponen el valor el trabajo en equipo. Hay felicidad en todos los estamentos, también en México, y mucha confianza porque, dicen, Cervera logrará sacarle el rendimiento necesario. "Nos dará alegría", sentencian en el Oviedo.