Álvaro Cervera atendió esta mañana a los medios de comunicación en El Requexón. El técnico valoró el mercado de fichajes recién finalizado, con el broche de Camarasa, y cómo llega el equipo al duelo del viernes en Málaga.

Tomeu Nadal.

“Me informan por la mañana de que hay una situación ventajosa para el jugador. Habla con el club porque le ofrecían una mejora en otro sitio. Siempre ha tenido un comportamiento perfecto y digo que si no perdemos con el cambio, no tengo problemas en que salga por ser quién es. De ahí me echo a un lado y luego me entero que no se pudo hacer, no por culpa del Oviedo. No hubo tiempo no sé por qué…”.

Víctor Camarasa.

“Lo mejor es decir la verdad o callarte. Diré la verdad: fue por la noche a última hora cuando me llama el club y me dice que vendría en unas condiciones muy ventajosas. Lleva tiempo parado, pero viene de Primera. Además, me contacta un conocido y me habla del chico. Que me llame él, les digo. Me llamó Víctor y me dijo que le faltaba ritmo pero que estaba bien. Las condiciones son muy buenas y no perdemos nada, entre comillas. Si conseguimos que se ponga bien será un jugador destacado. Si no lo logramos es una apuesta con la que no perdemos nada. Lo único que puede hacer es sumar”.

“Él dice que entrena normal, ya jugó algún amistoso. Pero que para 90 minutos ahora mismo no está. Le veremos cómo está físicamente, sobre las lesiones y de poder aguantar en el campo”.

“El Camarasa que yo conozco puede jugar de medio centro o, y creo que es su mejor posición, como el típico centrocampista llegador, que pisa área contraria. Esa es su posición ideal. Luego le puedes usar en más sitios, es de Primera, tiene capacidad para amoldarse. No es segundo punta pero sí centrocampista con llegada”.

El fin del mercado.

“Este plazo es muy doloroso para un entrenador. Muchas veces te dejan las decisiones a ti, decisiones que no quieres tomar. Al principio, con la dirección deportiva dijimos lo que le faltaba al equipo, somos los menos goleadores y le faltaba velocidad. Vallejo y Moro vienen por ahí. También Sequeira. Juanfran fichó porque Miguel pidió salir porque no veía fácil jugar. Si empezamos de ahora, me gustaría reforzar alguna posición, pero creo que somos mejores que hace un mes”.

La salida de Obeng

“Se dirigió al club que quería salir. Me informaron de ello, yo dije que contaba con él. Lo estaba demostrando. Fue titular y estuvo bien en los últimos partidos. El club le diría que no podía salir. Pero había llamadas y vino a hablar conmigo. La conversación no puedo desvelarla, no sería ético pero me dijo que se había acabado un ciclo y que quería salir. Se lo dije al club y tomó la decisión”.

Plantilla larga

“Es complicado de gestionar, con los partidos de entrenamiento te queda gente descolocada. Hay que gestionarlo, para eso estamos”.

El partido de Málaga.

“Es un alivio que se acabe el mercado. No está para los entrenadores. Se mueven muchas cosas. Es un partido complicado porque vamos a un sitio que cambió de entrenador. Y la derrota nos ha hecho daño, por cómo se produjo. Es de los partidos con más llegadas, con más juego en campo contrario… Y es el que no ganas. A mí me ha dejado tocado”.

Falta de gol.

“Trabajamos para acabar con eso y no lo conseguimos. A veces llegamos poco, pero los dos últimos partidos tuvimos 5 o 6 ocasiones muy claras. Me preocupa porque no las metemos, pero si estuviéramos empezando no me preocuparía. Algún día llegarán dos goles y será normal. La espinita la tenemos ahí. Han venido jugadores que pueden mejorar esa situación”.

Borja Sánchez.

“Todavía no está. Es especial porque es muy bueno. Hay que sacarlo cuando ofrezca su mejor versión. Ahora lo sacábamos para echar una mano y no estaba cómodo, nosotros tampoco. Tiene que estar muy bien. Pensará que ya puede estar pero ya le pasó antes y se rompió. Hasta que no le veo bien bien, no contaré con él. No es un revulsivo, es un jugador importante”.