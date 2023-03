Álvaro Cervera atendió esta mañana a los medios de comunicación en El Requexón, tras una sesión de la que se ausentó Abel Bretones, con una gastroenteritis.

Parte de lesiones

“Pomares, Jimmy y Tarín son baja segura. Camarasa me dice que está para jugar, sin molestias. Sequeira está tratándose, no parece grave, tengo que preguntar cómo está. Abel tuvo un pequeño esguince y lo de hoy es una mala noche, con vómitos. Lo de este año es sorprendente. Entro por las mañanas y digo “¿pasa algo hoy?”. Hay que convivir con ello”.

Estado de ánimo.

“Cuando sale el entrenamiento bien estamos contentos, a veces no sale bien… Va por momentos. En el campo puede salir lo que habías previsto y a veces no te da para ganar. No estamos para lanzar cohetes, pero no podemos decaer”.

“Yo estoy igual que ellos. Me encierro más en casa, miro más cosas. Cuantas más cosas haces, más posibilidades tienes de equivocarte”.

Las cuentas

“Hubo un momento en el que había más equipos metidos, ahora sigue habiendo una diferencia de 2 partidos, pero lo vemos más cerca porque no hay equipos por medio y es preocupante”.

“Todos dicen que la salvación será más barata por lo que suman los de arriba, pero creo que al final hay que llegar a los 50 puntos para salvarse. Ha habido años que con menos puntos te salvas, pero al final los que están abajo compiten y empiezan a ganar incluso fuera de casa. Si quieres salvarte vas a tener que llegar a los 50 puntos”.

El once.

“No es algo que varíe mucho. El armazón es el mismo. Los equipos deben aumentar cosas, pero que salgan bien. No podemos hacerlas mal. Defensivamente seguimos siendo fiables. Hay rivales que están incómodos con nosotros. Pero con la pelota no lo conseguimos. Ahora nos centramos en con la pelota hacer más daño. No es solo decirlo, hay que hacer que llegue a los jugadores que tiene más facilidad para que salga bien. Defensivamente el equipo es fiable, pero perdemos frescura en ataque”.

Jimmy.

“Es importante su ausencia. Es un jugador que sabía que existía pero no sabía cómo era. Me ha sorprendido para bien. Yayo estará con nosotros si no le hacemos una faena al filial, pero las alternativas son otras”.

Montoro.

“Montoro es diferente con el balón, da pausa. Igual vosotros no lo percibís. Le da pausa que no le dan otros. Tiene eso, pero no tiene el trabajo de otros futbolistas. Sabemos que cuando hay que tener el balón, el equipo mejora con él. Es una posibilidad que juegue, pero no solo con él mejoraremos en ataque. Da frescura al equipo”.

Camarasa, de inicio.

“Espero que no se moleste con lo que voy a decir: es un jugador top. Si está bien, no está en Segunda, sino en Primera. Si está bien es el mejor jugador de la categoría. Viene después de mucho tiempo sin jugar. Es una temeridad ponerlo ya a jugar 90 minutos contra medios que sean fuertes. Hay que ir sacándolo cuando él se sienta cómodo. Nos puede echar una mano. Me dijo que estaba para lo que necesitara. Yo creo que para 90 minutos no está. Está en un proceso”.

La afición desplazada

“Les doy las gracias, estarán con el equipo. El otro día perdimos en Miranda, el equipo hizo un despliegue tremendo, lo dicen los datos, y al final nos increparon un poco. Perdimos porque no fuimos capaces, no por no intentarlo. A veces, el contrario es mejor. Agradecimiento siempre hacia ellos”.

Falta de goles.

“Es na realidad: este equipo no hace más de un gol. Tenemos que dejar la portería a cero para puntuar. Parece que si te marcan solo puedes empatar. ¿Hacemos el equipo para meter 3 o 4 goles? Es fácil plantearlo, pero seguramente te van a meter más. No creo que sea la solución. No hay muchos partidos que digas “hemos merecido más de un gol”, pero alguno hay: Villarreal, Málaga, Albacete… Ha habido situaciones pero no metemos el segundo. Puedo intentar hacer el equipo para que meta más de un gol pero creo que no mejoraremos porque nos arriesgamos a recibir más”.

El Leganés.

“Somos diferentes. Ellos tienen 4 o 5 jugadores de buen trato de balón. Te dan soluciones. Tienen un jugador de Primera. Por su forma de jugar han tenido rachas. Me gustaría no ser de rachas, nosotros también estamos en una negativa. Lo intentaremos solucionar siendo fuertes y con más peligro arriba”.

El calendario.

“Estamos más cómodos entre comillas con los de arriba. Los de abajo nos obligan y estamos incómodos. Creo que competimos mejor contra los de arriba”.