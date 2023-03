Yayo puede ser el cuarto: el talentoso pivote busca debutar en Liga

A Cervera la situación de urgencias del equipo no le hace alterar la marcha. Ha marcado una dirección y no piensa modificarla. Ni en la propuesta (más defensa, más solidez) ni en sus principios. Y uno de ellos es que el entrenador del Oviedo echa mano de la cantera cada vez que tiene oportunidad. Lo ha demostrado desde que llegó al banquillo carbayón. En cinco meses al frente, y a pesar de todas las dificultades, ya ha hecho debutar a tres chicos del filial con los mayores. Y Yayo, que entró en la lista de 23 para viajar a Leganés, puede ser el siguiente.

Mario Sesé, extremo de 20 años, fue el primero en estrenarse a las órdenes del Almirante. Sucedió en el duelo que los azules ganaron en Tenerife, 0-1, a finales de noviembre. Sesé fue titular, aunque se quedó en el vestuario al descanso. No ha vuelto a contar desde entonces.

También tuvo un paso efímero por la pasarela del primer equipo el delantero Enol, de 21 años. Disputó la segunda mitad en la derrota de los azules en Cartagena (2-1) el 17 de febrero. Tampoco ha vuelto a subir con los mayores.

Más rodaje ha tenido Masca en los últimos tiempos. El portugués ha disfrutado de minutos contra el Albacete y el Mirandés, siempre aportando desde el banquillo. Cervera le ha invitado a estar en la lista en los últimos cuatro encuentros. Busca estrenar su cuenta anotadora con el primer equipo: con el filial lleva 7 en 12 citas.

En realidad, Yayo, una de las piezas fundamentales en los planes de Jaime Álvarez en el Vetusta (lleva acumulados 1.774 minutos, con 22 partidos disputados), ya sabe lo que es jugar con el primer equipo del Oviedo. Fue la principal novedad de Ziganda en el duelo copero de primera ronda que terminó con la eliminación ante el Andratx balear la temporada pasada. Yayo fue titular y dio una asistencia de gol que aprovechó Jirka. Cuajó una notable actuación, aunque el Cuco le sustituyó al descanso.

Ahora, el centrocampista busca estrenarse en la Liga. La de Yayo es la principal novedad de una lista en la que también está Camarasa. Con el canterano, el técnico aclaró el jueves que contaría con él mientras Jimmy estuviera fuera y no perjudicara al filial. También explicó que no barajaba su alternativa al once, que prefería las que le ofrece la plantilla del primer equipo, pero no es descartable que las circunstancias del partido le den una oportunidad.