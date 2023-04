Del Real Oviedo a la Kings League: a triunfar ante Ibai Llanos y Piqué

Sonia Alonso tiene este domingo una de las citas más importantes de su carrera. Aunque estuvo jugando en Primera División con el Oviedo y se proclamó campeona de España con la selección de España, en el ocaso de su carrera ha decidido meterse en un reto de altura. La ovetense, que reside en Gijón, se presenta al draft de la Queens League, competición que organizan Gerard Piqué e Ibai Llanos. De las 3.000 chicas que se presentaron a las pruebas, ella es la única asturiana entre las 300 seleccionadas que pueden formar parte de uno de los doce equipos que forman la Liga. "Espero salir seleccionada, varios equipos se han puesto en contacto conmigo", confiesa la futbolista, motivada por la repercusión que tiene la idea que han puesto en marcha con mucho éxito el exbarcelonista y el streamer vasco.

"La verdad es que yo no tenía mucha idea de la Queens League. Fue cosa de mi novio, Alejandro, que vio el anuncio y me convenció para participar", revela Alonso, que preparó junto a su pareja un vídeo de sus mejores jugadas con el SprintCider Rodiles, equipo de fútbol sala en el que milita en la actualidad, para enviar a la Queens League. La pieza gustó en Barcelona, por lo que tuvo que ir a la Ciudad Condal para participar en las pruebas de selección. "Me pusieron un GPS en la pierna buena, para comprobar todos mis parámetros, y tuvimos que hacer varios ejercicios de fuerza, precisión y esfuerzo", explica la ovetense. Los ejercicios tuvieron como colofón final un partido de seis contra seis de unos seis minutos de duración, donde Alonso demostró todo su nivel. "Yo me vendí como una goleadora y era consciente que ese partido era mi momento. Al final, si no llamas la atención no te escogen", señala. Dicho y hecho. La asturiana anotó dos goles en la victoria de su equipo por 3-1. "La verdad que estoy muy contenta con cómo me salieron las cosas", reconoce.

La asturiana espera, si todo va bien, formar parte de la Queens League, aunque ello conlleve tomar ciertas decisiones. "El sábado juego en Ferrol con el Rodiles y el domingo tengo que estar en Barcelona para el draft", señala Alonso, que debe pensar sobre su futuro si finalmente acaba siendo seleccionada. "En mi mente estaba ya retirarme del fútbol (tiene 34 años), pero surge algo como esto y da mucho que pensar", afirma la futbolista. Además, más allá del aspecto deportivo, debe compatibilizarlo con el mundo laboral, ya que es psicóloga y trabaja como fija discontinua en un Decathlon. "Espero que en ese aspecto no haya mucho problema y que todo vaya lo mejor posible", indica.

Por ello, Alonso espera que este domingo a las 18.00 horas toda Asturias esté pendiente del número 222, su dorsal. "Soy la única asturiana en el draft y de las pocas que se han presentado de fuera de Cataluña", comenta la ovetense, que confía en formar parte de la Queens League. "Nunca se sabe, porque todo se decide el domingo, pero varios equipos me han contactado para preguntar por mi situación", apunta la futbolista, que espera dar mucho que dar bajo el amparo de Piqué e Ibai.