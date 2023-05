La explicación de la "no renovación" de Enrich y la situación de Bastón

Bastón se quiere quedar y Enrich tiene muy complicado seguir de azul. El Oviedo está inmerso de lleno en la planificación del curso que viene y en estos momentos las actuaciones están puestas en los dos principales arietes del equipo, los citados Borja Bastón y Sergi Enrich. El futuro de uno repercute directamente en el del otro y los acontecimientos se precipitaron en los últimos días, con la dirección deportiva en contacto continuo con los jugadores y sus agentes.

La situación de Enrich ha virado drásticamente y, pese a que el club valoraba su continuidad tras sus buenas actuaciones, las posturas están ahora muy alejadas. En realidad, nunca se han podido acercar porque el Oviedo no presentó una oferta de renovación para atar a Enrich, algo que esperaba el veterano ariete. Desde su entorno, daban ayer por descartada su continuidad. La voluntad de Enrich pasaba por seguir de azul, estando el delantero muy cómodo en la ciudad y en el club. De hecho, el menorquín no atendió varias llamadas de otros equipos, pendiente de la postura del Oviedo y de una previsible propuesta de renovación. La oferta no acababa de llegar y el futbolista ya no la espera. Fuentes cercanas al ariete recalcaban el malestar del delantero, que además estaba dispuesto a bajarse su ficha.

¿Qué ha cambiado en el club respecto a Enrich? Los motivos de su previsible "no continuidad" tienen que ver con la configuración de la plantilla y la situación de Borja Bastón. El madrileño, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA a principios de año, renovó su contrato en verano con el Grupo Pachuca, incluyendo una opción para jugar en México con un salario notablemente superior al que percibe en el Oviedo. Lo previsible era que esa cláusula se activase, lo que daría vía libre para renovar a Enrich al haber más margen salarial, pero la voluntad del "9", uno de los capitanes de la plantilla, es quedarse en el Oviedo e intentar luchar por el ascenso. "Está feliz y quiere continuar, está muy agradecido al club por el trato de estos dos años", explican desde el entorno del delantero.

Pachuca, por su parte, considera a Bastón uno de los grandes activos de la plantilla y se siente en el compromiso de respetar el deseo del futbolista. Lo que sucede en la planificación es que si Bastón finalmente sigue, lo que está ya encarrilado, la continuidad de Enrich se antoja difícil, siendo en todo caso el menorquín un jugador valorado en el club, que asume la situación. Para empezar, por un motivo estrictamente deportivo, ya que Cervera considera difícil ubicar a los dos en el mismo once. A la parte del encaje táctico se une también el factor económico: el Oviedo tendría que asumir dos fichas muy altas cuando el límite salarial previsiblemente menguará.

El club, de hecho, debe despejar ahora en qué condiciones sigue Bastón, porque en ningún caso puede llegar a las cantidades que cobraría en México. El asunto de la delantera es en estos momentos el asunto de primer nivel porque será determinante para saber el límite salarial del que dispondrá el club para acometer el resto de fichajes.