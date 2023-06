Julián Calero, extécnico del Burgos, sorprendió estos días con unas declaraciones sobre Riki, exjugador del Oviedo y actualmente uno de los puntales del Albacete. El ovetense estuvo a las órdenes de Calero en el Burgos, pero no contaba mucho para el técnico. El mediapunta hizo las maletas y encontró acomodo en el Albacete, con quien conseguiría el ascenso a Segunda desde Primera RFEF. Este año, ya en la categoría de plata, Riki ha sido indiscutible como mediocentro.

Calero, que fue segundo entrenador de Hierro en el Oviedo, ha analizado aquella decisión de no contar con Riki y se ha mostrado arrepentido de la misma. "Me habré confundido con muchos por no haberles dado más continuidad. Uno de ellos es Riki Rodríguez. Lo ves jugar con el Albacete y... Entono el mea culpa. Una serie de condiciones mentales me condicionaron, y sólo lo hubiera averiguado ofreciéndole más continuidad. No se la di porque se la di a otros. Y tampoco nos fue mal, pero te quedas con ese lastre2", aseguró en una entrevista en Relevo.

Por otro lado, justamente hoy el Albacete anunció la renovación del propio Riki, que seguirá en el Albacete hasta 2026.