Así lo ha anunciado el Oviedo en un comunicado:

“El Real Oviedo y Mario Fuente separan sus caminos tras varias campañas defendiendo los colores y el escudo del club de la capital del Principado.

El Real Oviedo agradece al delantero asturiano su dedicación y oviedismo, deseándole lo mejor en su nueva etapa profesional”.

Ayer, había sido Mario Fuente el que había escrito una carta en sus redes sociales para despedirse del oviedismo:

“Catorce años hace, al que un a un niño apasionado al fútbol que crecía con un balón entre los pies, le llamaba el Real Oviedo para unirse a su cantera.

Mi familia ya era azul, ya visitaba el Tartiere y mi padre me llevaba por todos los Campos posible a ver al Oviedo, un equipo que de aquella vivía una situación complicada, pero mis colores estaban claros. En mi casa se decía desde siempre “yo soy del Real Oviedo”, y entonces empecé a jugar en mi club, tenía solo 6 años. A partir de ahí viví todas las categorías como jugadores.





En lo personal, crecía como futbolista, disfrutaba y tenía mis recompensas con goles que me daban esos premios a las semanas trabajadas; viajes, experiencias, emociones, amistades… o las miradas de aquellos niños que, sin yo ser nadie en el fútbol, disfrutaban de mí y me pedían una foto a los que, tímidamente, les respondía con una sonrisa.

Mucho cariño de mucha gente anónima que me llenaban con unas palabras en momentos no tan fáciles. Padres, y ya amigos de mi grupo de fútbol, de muchos años, con los que he crecido, y los que me han demostrado que son mucho más que fútbol: completos, rivales, equipos técnicos, preparadores físicos, en fin, toda mi vida con un único color.

Me voy a quedar con un detalle: cuando hace un año, emocionado, me disponía a firmar mi contrato con Paredes como máximo responsable y parte firmante del mundo, hablando coloquialmente de tú a tú, y después de firmar, me dijo: “Mariete, ¿Madrid o Barça? ¿De qué equipo eres?, a lo que yo respondí: “Yo soy del Real Oviedo”. Recuerdo perfectamente su mirada.

Hoy me toca despedirme con el corazón en un puño, mucho antes de lo esperado y de lo que yo hubiera querido. Las circunstancias me llevan a ello. Me hubiera gustado, y esperaré siempre, poder saltar al Tartiere, y volver a llenar este corazón de sangre azul al que siempre estar eh ido, deseando siempre que mi Real Oviedo logre ya el tan ansiado ascenso.

Dar las gracias al club, a mis compañeros, a mi afición, a mi familia, entrenadores, directivos y cuerpo técnico.