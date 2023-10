Viti Rozada (Pola de Laviana, 26 años) era indiscutible en el Real Oviedo con Cervera y lo sigue siendo con Carrión. El extremo asturiano, formado en la cantera azul, reconoce que el cambio de entrenador ha permitido jugar "más suelto" al equipo y que "era necesario". Sobre su renovación, está "contento aquí", pero es un tema que deja en manos de su agente.

Las victorias refuerzan el trabajo de Carrión

"La moral aumenta con las victorias, en las semanas anteriores no estábamos en nuestro mejor momento. Esta semana ha sido positiva, sumar siete de nueve puntos es una gran semana, aunque nos hubiese gustado ganar en Leganés".

El cambio de entrenador

"El equipo se siente algo más suelto a la hora de jugar, al final era un cambio necesario. Cuando las cosas no vab bien, es el entrenador del que suelen prescindir".

El trabajo del nuevo técnico

"Lleva poco tiempo, pero aún así el equipo se ha adaptado bien a sus ideas, nosotros con cualquier entrenador siempre estamos predispuestos a hacer lo que nos pida en todo momento, pero luego son los resultados los que están fortaleciendo esa idea".

El cambio de banda, de la derecha a la izquierda

"Ya había jugado por la izquierda hace algunos años y como lateral, con las ideas del nuevo entrenador y diciéndome lo que quiere intento hacer lo que me pide y me siento más o menos bien, intentando hacer las cosas lo mejor posible".

De Cervera a Carrión

"Cervera me pedía jugar más abierto, casi pegado a la banda, mientras que a Carrión le gusta que me asocie por dentro; al extremo le pide ir al espacio y yo trato de hacerlo. Desde que llegó me transmitió a mí y al grupo que había muy buenos jugadores en la plantilla y que con su idea el equipo iba a ir hacia arriba. A mí, personalmente, me dijo que no me infravalorase, que podía hacerlo muy bien en varios posiciones".

Fin de contrato en 2024

"La gente igual no lo valora, pero yo que he estado lesionado varias veces y valoro mucho haber estado disponible los tres partidos de la semana pasada, cada año tratas de mejorar los números y de sentirte más importante; eso es lo que busco. ¿Renovación? Estoy contento aquí, pero ese es un tema en el que no me gusta involucrarme mucho, para eso tengo un agente que debe velar por mis intereses y se tiene que ocupar de esas cosas".

Riki, un viejo conocido en el Albacete

"El equipo está convencido de que puede hacer frente a cualquier rival de la categoría, pero siempre sabiendo que si no hacemos las cosas como debemos nos puede ganar cualquier equipo y el Albacete es un gran equipo. Con Riki coincidóí en categorías inferiores y siempre le he tenido mucho aprecio, tiene una calidad impresionante, aquí no tuvo la oportunidad de demostrarlo y me alegro de que ahora esté disfrutando y demostrándolo".